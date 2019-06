Alertan por presencia de aguamalas en Las Glorias

Guasave, Sinaloa.- La presencia de aguamalas en Las Glorias se ha incrementado por las altas temperaturas en las últimas semanas, así lo reconoció Francisco Soto Sánchez, director de Protección Civil.

El funcionario municipal señaló que durante el pasado fin de semana tuvieron reporte de 10 casos de picaduras, por lo cual alertó a los bañistas a extremar precauciones.

Dijo que se trata de un fenómeno común durante esta época del año y la presencia seguirá hasta el mes de septiembre. Aún así mencionó que no tienen pensado cerrar la playa, solo se lanza la recomendación de que se bañen con ropa que cubra la mayor cantidad de piel para disminuir los riesgos.

Es a criterio de cada quién si se baña o no, la picadura es algo incómodo y doloroso pero no pasa de ahí a menos que haya alguna alergia o enfermedad del corazón, no vamos a cerrar la playa porque la misma gente se nos echa encima.”