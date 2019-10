Algodoneros logra su primera victoria de la campaña

Guasave, Sin.- El conjunto de Algodoneros de Guasave logró su primera victoria de la temporada al vencer 6-5 a la novena de Charros de Jalisco con un gran relevo del lanzador extranjero José Rosario, quien tiró tres entradas completas.

Los guasavenses sumaron 12 imparables en el compromiso, lo que les valió para llevarse el éxito, a pesar de que de nueva cuenta el inicalista Dustin Crenshaw no superó el cuarto episodio.

Carreras

El conjunto jalisciense abrió el marcador en el mismo primer capítulo, cuando Carlos Figueroa se embasó con imparable dentro del cuadro, avanzó a segunda con pasaporte para José Manuel Rodríguez y fue traído al plato con imparable de Henry Urrutia.

En la segunda entrada los dirigidos por Roberto Viz-carra sumaron una más en el segundo rollo, luego de que Stephen Cardullo conectara hit y después de que Jon Kemmer fuera ponchado, el guasavense Gabriel Gutiérrez “empujó” a Cardullo con un batazo de dos estaciones.

En la cuarta, los tapatíos anotaron la tercera carrera por parte de Jon Ke-mmer, quien conectó inatrapable, avanzó a la tercera colchoneta con im-parable de Gabriel Gutié-rrez y anotó con bola ocupada de Carlos Figue-roa.

Algodoneros hizo un rally de cuatro anotaciones en la parte alta del sexto capítulo para ponerse al frente en la pizarra. Olmo Rosario abrió el inning con imparable, le siguió Quincy Latimore para poner corredores en primera y segunda, Manuel Orozco recibió pasaporte para llenar las bases, al igual que Nick Torres, para que Olmo Rosario anotara. Emmanuel Ávila se embasó con golpe para que Quincy Latimore anotara la segunda. Arturo Rodríguez impulsó la tercera con elevado de sacrificio al jardín derecho y la cuarta la trajo Moisés Gutiérrez, con fly al jardín central.

Charros volvió a ponerse al frente en la baja de la sexta, ya que Stephen Cardullo se embasó con imparable y fue mandado al plato con un doble de Jon Kemmer, quien además avanzó a tercera con el tiro a home. Gabriel Gutiérrez impulsó la quinta con imparable para dejar la pizarra 5-4.

Los pupilos de Rigoberto Beltrán sumaron un par de ‘rayitas’ en la séptima entrada. Después de tener un out Olmo Rosario fue de nuevo quien inició el rally al conectar imparable. Se instaló en la segunda tras inatrapable de Quincy Latimore, ambos avanzaron una almohadilla con wild pitch. Manny Orozco impulsó la quinta carrera con un fly al jardín central y Nick Torres produjo la sexta con imparable. Charros dejó las bases llenas en la novena entrada.

Pícheres

Por los guasavenses abrió Dustin Crenshaw, quien solamente se mantuvo en el centro del diamante por espacio de tres entradas y dos tercios, en los que permitió siete hits, le anotaron tres carreras, regaló un pasaporte y ponchó a cuatro. Le siguieron Isaac Jiménez, quien tiró una entrada y dos tercios y permitió un hit y una carrera, continuó Jonathan Partida no sacó out, le conectaron un imparable y le anotaron una ‘rayita’. Ulises López lanzó dos tercios y permitió un inatrapable para llevarse la victoria. José Rosario fue el encargado de lanzar séptima, octava y novena y llevarse el salvamento.

Por Jalisco inició el ganador de la triple corona la temporada anterior, Elián Leyva, aguantando tres entradas y dos tercios. Se le embasaron tres enemigos con imparable, regaló una base y ponchó a cinco. Lo auxilió Antonio Hernández con un tercio y un ponche. Luis Iván Rodríguez se mantuvo una entrada, le anotaron en par de ocasiones y le conectaron tres algodoneros, Jesús Cruz trabajó un episodio, no le conectaron de hit pero le anotaron dos carreras al regalar dos pasaportes. Continuó Humberto Castellano con un tercio, dos imparables y dos anotaciones y se quedó con el decalabro. Mike Broadway tiró una entrada y dos tercios sin permitir anotaciones. Terminó Joshua Corrales, sin recibir carrera.