Amas de casa en Guasave pasan serios apuros para poder surtir la alacena

Guasave, Sinaloa.- Ante el incremento en los distintos productos de la canasta básica, muchas amas de casa en Guasave señalan que es un fuerte golpe para la economía familiar, debido a que ahora en los hogares mexicanos se encuentran debatiendo entre si pagan la factura de medicamentos o comprar los alimentos para la casa. Eloína García destacó que el incremento en los precios es demasiado elevado, pues a pesar de que se haya aumentado el salario mínimo, es muy difícil subsidiar los gastos del hogar.

Reveló que muchos de los precios de la canasta básica han aumentado a tal grado que se han convertido en productos fuera del alcance de muchas familias, ya que son muy caros, por lo cual no alcanza lo suficiente el sueldo para que una familia entera pueda tener las tres comidas al día.

Señaló que muchas familias, cuando se enferma un integrante, entran en la disputa de comprar los medicamentos para que se alivie el convaleciente, o los alimentos para preparar la comida del hogar. “No alcanza para comer bien, y se enferma uno y no sabe si comer bien o comprar las medicinas, porque igual está caro, ya ni en las farmacias es barato”, destacó Eloína García.

María López externó que todos los productos se están yendo fuera del alcance de muchas familias guasavenses, ya que no se sabe si pagar la luz o comprar la comida. Aseguró que es muy difícil poder tener las tres comidas al día, debido a que el gas también tuvo un aumento alarmante para la economía del hogar, cuando hace unos meses estaba en 600 pesos y al mes incrementó a 800.

Destacó que no sirve de nada estar aumentando el salario mínimo si los productos para el hogar siguen al alza, por lo que se debería de poner un tope para que los precios no aumenten tanto. Abigaíl García indicó que cada vez los precios de algunos productos de la canasta básica están más caros, es por ese motivo que al comprar se debe ser más selectiva para evitar rebasar el presupuesto, ya que no se puede cubrir todo lo de la canasta básica.

Nohemí Armenta expresó que no le alcanza para poder comprar la vestimenta y productos escolares para sus hijos, y de igual manera, cuando se enferman, es imposible poder comprar todos los medicamentos recetados. “Y ni hablar de cuando se juntan todos los recibos para pagarlos”, aseveró la ama de casa.