Amas de casa se quejan ante incrementos y la falta de apoyos

Guasave, Sinaloa.- Madres de familia que trabajan de forma independiente en distintos oficios externaron su molestia ante los constantes aumentos al gas LP, el cual en algunos establecimientos se cotiza hasta en 720 pesos el cilindro, e incrementos en general en la canasta básica, y critican que pese a la falta de trabajo y la crisis, no hay apoyo por parte del gobierno.

Expusieron que el gobierno del estado hizo la entrega de tarjetas canjeables por despensa, pero a su ver se privilegió a amistades y a conveniencia no con base en las necesidades, falta de empleo, y se dejó desprotegido a quienes realmente lo requieren.

Gabriela Ponce, de oficio estilista, con domicilio en la colonia Tierra y Libertad en Guasave, fue una de las que hizo pública la denuncia.

No hay trabajo, no tenemos recursos de ningún lado, y además la tarjeta que dieron para las promociones domésticas se las dieron a unos que ni las necesitan. No fueron parejos, hay mucha gente que quedó fuera y las que tienen ahora en este mes de enero ya no hubo nada, esto está muy catastrófico.”