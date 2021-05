Amenaza Conagua con sancionar a quien extraiga material del río en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Luego de algunas denuncias de que personas extraían material del río sin tener permiso, la directora administrativa de Conagua señaló que solo cuatro personas tienen concesión para hacer extracciones del río Petatlán de Guasave, por lo que a quien se le sorprenda trabajando de manera ilegal, será sancionado con una multa o con consecuencias penales.

“En el río Petatlán solo tenemos exactamente a cuatro personas, dos que vienen con su nombre de persona física y otras dos que están constituidas como empresas, si no tienen permiso, no tienen porqué estar extrayendo material del río”, señaló Hilda Esther Escobedo Quiñónez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aseguró que para hacer una visita de inspección se necesita realizar un proceso administrativo, se requiere llenar los oficios de comisión, por lo que la funcionaria comisionaría para que se hagan las visitas de inspección.

Señaló que en dado caso de que se encuentren personas con maquinaria extrayendo material ilegalmente, se iniciaría un proceso, el cual podría terminar en sanciones, si es que ellos no tienen permiso.

“Pero aquí necesitamos agarrarlos con las manos en la masa extrayendo, si no los agarramos en el momento que están extrayendo, no podemos levantarles el acta, para eso le pedimos mucho el apoyo a la ciudadanía, ya que no podemos estar en todos lados”, reconoció.

Señaló que es muy común que extraigan material sin autorización, ya que llegan y sacan, llenan sus camiones y se retiran del lugar, pero cuando se apoderan de una zona es mucho más fácil sancionarlos, pero como ellos ya saben eso, solo sacan material de distintos puntos para que no sean descubiertos por las autoridades.

Leer más: Dormiré donde sea invitado: Mario Zamora tras dormir en una colonia marginada de Culiacán

Escobedo Quiñónez reveló que una de las consecuencias de excavar en zonas no autorizadas es que podría provocar un impacto ambiental, ya que al dejar un área perforada desataría una serie de sucesos, como deslaves, pues cuando se extrae mucho material, afecta al río, ya que su naturaleza es cubrir los socavones que se hacen sin autorización, y en dado caso de que no se cubran, en tiempos de lluvia provocarían una inundación.

“Las consecuencias para el río son muy graves, ya que cuando extraen material en zonas no autorizadas, esto puede ocasionar socavones, y el río intentará tapar esos hoyos, arrastrará arena, todo el material para cubrirlo, pero en ese arrastre se pueden ir zonas del río con todo y tierra, lo que vienen siendo deslaves, lo que es algo muy peligroso”, finalizó la directora administrativa de la Conagua.