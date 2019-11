Ana Carolina, protectora de animales abandonados

Guasave, Sinaloa.- Hace alrededor de 5 años, Ana Carolina Gaxiola empezó una labor humanitaria que le ha dejado grandes satisfacciones: la defensa y protección de los animales.

Sin planearlo empezó a dar asistencia a los animales de la calle y hoy en día se percata de la dimensión que envuelve al problema de los que son abandonados, maltratados e incluso a llegar a quitarles la vida.

Castigo

“Yo he estado investigando, por ejemplo, con la Procuraduría, porque existe un código de protección, yo sabía que existía pero ellos no nos lo daban a conocer y ya lo encontré, entonces ahora yo estoy procurando darla a conocer para que la ciudadanía sepa que los animalitos están protegidos y pues que no atenten contra su vida, que no los maltraten”, expuso.

Castigo. Es muy importante que las autoridades tomen cartas en el asunto cuando ocurran casos de envenenamiento masivo de animales, pues es un delito.

Igualmente que si alguien les causa un daño y se percatan, pues ya sepan a dónde acudir”.

Preocupación

Dijo que por desconocimiento la ciudadanía en muchas ocasiones maltrata animales o llega a observar cómo alguien más lo hace y simplemente no actúan a como establece la ley.

“Por la misma falta de conocimiento no lo hacen, pero yo soy una de las principales ocupadas en esta situación”, expuso.

Voluntaria

Aunque existen asociaciones civiles dedicadas a la protección de animales, específicamente perros, dijo que ella lo hace de manera individual y dice no estar interesada en pertenecer, pues su labor es en los ratos que ella tiene disponibles y su agenda no depende de nadie más.

Ya tengo como cuatro o cinco años, vivía yo por donde está la colonia Electricistas, llegaban animalitos (de la calle) y los refugiaba, en ese entonces yo no trabajaba y sufría porque quería que tuvieran ellos su alimento, ya después empecé a trabajar y empecé a criar más y a mantenerlos”, expuso.

En la actualidad tiene un cachorro que decidió criar pero a este se han sumado cuatro más adoptados.