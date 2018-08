Analizan si terreno será donado por inversionistas

La alcaldesa Diana Armenta Armenta informó que el cambio registrado en el proyecto de la construcción de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS se debió a que los técnicos del Seguro Social catalogaron como no apto el terreno que ya se tenía donado de parte de la Comuna.

Ante ello, se está negociando con los inversionistas del complejo comercial La Mariposa para ver si la obra se puede concretar en ese polígono, pero aún no se determina si dicho terreno será donado.

El cambio.

La presidenta municipal detalló que una de las situaciones que se comenta, por la que los técnicos calificaron como no apto el terreno ya donado, es por el tema del riesgo del río. “Aunque sabemos que en caso de desbordamientos o derrame nunca es hacia la margen en donde está el terreno, ellos determinaron no apto el terreno”, explicó.

Armenta Armenta señaló que en cuanto se les notificó el gobernador le pidió se buscara otro terreno a la brevedad, para poder estar en los tiempos y en condiciones de concluir el proyecto ejecutivo, y se tocó el tema con los inversionistas del complejo La Mariposa, quienes se mostraron dispuestos.

“Aproveché que vinieron lo inversionistas de La Mariposa para comentarles a ellos la necesidad de ese terreno, y ellos estuvieron en la mejor disposición de aportar ese terreno”, dijo.

“Todavía se está platicando con ellos la manera, pero están en la mejor disposición de abrir un espacio que son 600 metros cuadrados.”

Al ser cuestionada sobre en qué calidad será entregado ese terreno por los inversionistas, Diana Armenta manifestó que ojalá sea como donación, pero de no ser así, aseguró que vale la pena permutar el terreno.

“Ojalá el terreno sí fuera en donación, pero si no fuera así, vale la pena que se permutara, ese no sería ningún problema, lo importante aquí es no dejar ir esa inversión.”

Celeridad.

La alcaldesa dijo confiar en que el caso se resolverá rápido, porque se tiene buena disposición y además ya se iniciaron los trámites desde el mismo día en que el gobernador hizo el anuncio.

“Ya empezamos los trámites, ayer mismo el gobernador le habló al delegado del Seguro Social para notificarle del nuevo terreno, y el compromiso es que vendrían entre ayer y hoy los técnicos para revisar el terreno, creo que esto se va a resolver rápido.”