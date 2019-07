Ante entorno federal buscan fortalecer economía del estado

Guasave, Sinaloa.- Existen en el entorno federal condiciones no muy favorables para el desarrollo de la economía, por ello es necesario fortalecerla desde el estado, señaló la diputada local priista Mónica López Hernández.

El grupo parlamentario presentó cinco acciones que permitirán en su momento, a la espera de que sean aprobadas, que se generen mejores condiciones de competitividad en el estado y establecerá las bases para que en lo sucesivo se puedan generar proyectos más específicos y se pueda estar incidiendo en una participación democrática.

Necesidad

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico señaló que “Como todos sabemos se han presentado algunos indicadores que nos permiten visibilizar que la economía está desacelerada, no quisiera decir que estamos en recesión porque es un término muy fuerte y no quisiéramos que esto suceda, pero la realidad es que las condiciones económicas y los indicadores que tenemos, que se han venido presentando a nivel nacional no son alentadores y lamentablemente esto nos afecta de manera directa en el estado.”

Mencionó que con el afán de querer contrarrestar un poco los efectos de la desaceleración, pero sobre todo con el fin de empezar a generar una autoseguridad económica en el estado, están proponiendo este paquete de iniciativas.

Médula

La iniciativa para hacer una nueva Ley de Planeación del Desarrollo para el estado de Sinaloa, es la medular de estas acciones, según dijo la legisladora, y es que aseguró que la intención es sustituir a una ley obsoleta que fue creada en 1987. En esta dijo se creará un consejo que asegure que se dé cumplmimiento a las obras y proyectos de desarrollo de los municipios y del estado en los siguientes 30 años, esto para evitar que por cuestiones políticas la ciudadanía padezca las consecuencias de un desarrollo sin rumbo y las obras inconclusas.

El pliego contempla también la nueva ley de promoción de proyectos productivos estratégicos para la competitividad y el crecimiento económico del estado, así como la Ley de Impulso a la Economía del Conocimiento e Inovación Tecnológica. Abarca también reformas a la ley para el Desarrollo de la Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado, así como la nueva Ley de Atención a regiones especiales que por sus condiciones particulares requieran de un impulso especial.

Dijo que esperan que esta iniciativa sea aprobada, pues más allá de los colores partidistas son una necesidad para impulsar la economía del estado, además de que fueron creadas después de distintos foros.