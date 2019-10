Ante panorama de sequía llaman a aprovechar humedad

Guasave, Sinaloa.- Aprovechar la humedad residual de la última lluvia para ahorrar agua es la recomendación que hizo Alejandro Cervantes, presidente de la Anapsin, a los productores en Guasave. La sugerencia se hizo durante una reunión entre comités en la capital del estado.

“Nos ahorraríamos un mundo de agua si todo el aluvión que tenemos se sembrara con la humedad, ya sea frijol o preparar y tapar la humedad, guardarla, nos ahorraríamos una enorme cantidad de agua, que ayudaría a que pudiéramos tener más maíz del que tuviéramos que regar toda la superficie que se va a regar.”

Dijo que ante la situación de sequía que se pronostica se debe de iniciar a bombear desde ya, así como a aterrizar los apoyos porque de no actuar no se llegaría ni al 60 por ciento de siembras de maíz.

No hay que mañana, ya los módulos deberíamos estar bombeando desde ayer, porque el agua que no aprovechas del río se va y no vuelve. Particularmente los sistemas eléctricos que están en el río deberían de ya estar jalando”, externó.