Ante repunte de contagios de Covid-19, analizarán este lunes nuevas medidas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Con el incremento en los casos positivos y sospechosos de Covid-19 que se está registrando en el municipio de Guasave, Sinaloa, las autoridades de Salud analizan ya las medidas sanitarias que se estarán aplicando para proponerlas durante la sesión del Consejo Ciudadano para la Mitigación del Covid este lunes.

La directora de Salud Municipal explicó que el relajamiento social es demasiado, por lo que se deberán de tomar acciones más estrictas para evitar una saturación en las atenciones médicas.

En análisis

Andrea Leticia Espinoza Camacho, directora de Salud Municipal, señaló que el incremento en los casos covid no se puede ocultar ni frenar y no solo en los casos sospechosos, sino también en los confirmados, pues hasta el día de hoy el municipio mantenía 190 pacientes activos y 171 casos sospechosos.

Ante el incremento en los contagios, ayer se realizó una reunión con el Comité Jurisdiccional para la vigilancia epidemiológica y será el lunes cuando se analicen las medidas a tomar durante la reunión del Consejo para la Mitigación del Covid.

“El próximo lunes tendríamos otra reunión con el Consejo para la Mitigación del Covid, ahorita vamos a afinar los detalles, para ver qué acciones vamos a tomar, porque realmente ya estamos nosotros en rojo como municipio.”

La doctora resaltó que es importante que se tomen medidas un poco más estrictas pues los contagios que se están dando son muchos y pudiera ser que se saturen los hospitales al requerir atención médica.

“Tienen que ser medidas más estrictas y realmente ver que la gente cumpla con todo lo que se les está pidiendo, porque ciertamente si no causa una enfermedad grave hasta ahorita el ómicron, sí nos está dando muchos contagios y no podemos saber cómo reaccionará un paciente con comorbilidades, que esperemos que no sean casos en donde nos lleve a tener otro aumento en la letalidad.”

Espinoza Camacho lamentó que es la misma sociedad quien se ha relajado y al enfermarse exige a las instituciones de Salud.

“En su momento se les pidió que guardaran la sana distancia, que evitaran aglomeraciones, pero desafortunadamente es todo lo contrario, hay un relajamiento muy fuerte y el detalle es que la sociedad se enferma y exige y eso no se vale.”

El llamado

La funcionaria enfatizó que la pandemia llegó para quedarse y se tiene que aprender a vivir con la nueva modalidad, la que incluye el uso permanente de cubrebocas, aunque sea molesto, y llamó a los guasavenses a no bajar la guardia y retomar los protocolos sanitarios.

“Nosotros pedimos a la ciudadanía que no bajemos la guardia, que usemos permanentemente el cubrebocas, que evitemos las aglomeraciones, respetemos la sana distancia; evitemos las fiestas, no es necesario que nos estemos reuniendo a cada rato viendo cómo está la situación, hay que cuidarnos todos”, finalizó la doctora.