Ante riesgos piden erradicar árboles de eucalipto

Guasave, Sinaloa.- Ante el riesgo que representan por ser árboles que crecen descontroladamente y al derrumbarse pueden provocar daños en infraestructura de casas y hasta vehículos, la Dirección de Ecología ha sido insistente en el llamado a eliminar los árboles de eucalipto que permanecen en la región.

María de los Ángeles Verduzco Heredia, titular de esta área, mencionó que desde el primer llamado que hicieron han tenido respuesta en algunas comunidades, como San Rafael, Las Américas, Portuguez de Gálvez, donde han estado podando o talando estos árboles.

Situación

“Tenemos que aprender a dejar ir lo que no es de la región y entre ellos están los eucaliptos, no son propios de aquí, y crecen de una manera descontrolada porque no tienen un control natural”, expuso.

“Son frágiles, no resisten los vientos, y aparte la hoja en el suelo produce un efecto antagónico que no permite el crecimiento de flora bactariana, es decir, que la siembra de cultivos en el área donde cae la hoja no se da, hay un efecto antagonista, entonces es muy necesario irlos eliminando poco a poco, sustituyendo con otros.”

Llamado

La funcionaria municipal invitó a los ciudadanos a organizarse llamando a las áreas de Protección Civil y Servicios Públicos para que procedan con la erradicación de estas especies.

En la región de Guasave hay muchos planteles educativos que tienen estos ejemplares, por lo que pidió a los directivos hacer la poda o sustitución por otras especies endémicas como son amapas o tabachines.

Problemas

El pasado mes de junio hubo un derrumbe en la escuela primaria Carmen Serdán y también en la carretera que va a La Cofradía, donde se cayó un transformador con todo y cableado eléctrico.

A estos se suma otro incidente en San Rafael, donde un vehículo fue aplastado.

De igual manera, explicó que estarán otorgando permisos para eliminar el neem y olivo negro, porque no tienen control natural y han ido desplazando la flora natural de la región.

Además de la amapa, dijo que el tabachín del monte es una opción para sustituirlos.