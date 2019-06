Anuncia PASA la reactivación del servicio a partir del lunes

Guasave, Sinaloa.- El próximo lunes la empresa PASA reactivará su servicio con las mismas rutas y horarios de recolección en el municipio de Guasave, así lo informó Juan Torres, encargado de relaciones con el gobierno por parte de la empresa.

Indicó que es mediante el pago de 30 millones de pesos que comprometió el gobierno del estado que se está llegando a este acuerdo. Con esto el municipio está libre de adeudos con el particular.

Detalló que la próxima semana estará en la ciudad para afinar algunos detalles del adendum, y aunque dijo que la empresa aún no recibe el depósito, “lo más importante es que la ciudadanía ya recibirá de nueva cuenta con regularidad el servicio”, externó.

Ultimátum

El Ayuntamiento fue quien dio un ultimátum a la empresa PASA para que retomara las labores de recolección durante el fin de semana, de lo contrario el lunes se rompería el contrato definitivamente, según dijo la alcaldesa Aurelia Leal López.

La munícipe detalló que el pasado jueves 13 de junio sostuvieron un encuentro con el gobernador, con la finalidad de agradecerle su disposición y el apoyo que ha dado a Guasave, y a la vez informarle que no se someterían ante lo que consideran un contrato abusivo. “En la reunión se decidió darle un ultimátum a la compañía e iniciar nosotros con el trabajo a partir de la semana entrante.”

Dijo que el gobierno les dará el apoyo total, en donde les ofrecieron 10 camiones más que les prestarán en caso de que PASA no restablezca el servicio. “No pueden jugar con tres discursos, una propuesta para gobierno del estado, otra propuesta para Guasave, aplicando la estrategia de la pinza, donde nos aprietan cada día más y otra estrategia para la ciudadanía diciendo que son los mejores.” Por otra parte manifestó que es falso que la compañía se haya sentado a la mesa en la reunión que sostuvieron con gobierno del estado.

Decirles que es falso, la compañía recolectora no se ha sentado con nosotros, en esa reunión estuvo solamente el gobierno del estado y nosotros. Todo lo que estamos haciendo es por el bien del municipio.”

En cuanto al tema del adendum dijo que más bien se trata de un contrato nuevo, en el que cambia de nombre en el proyecto, por este motivo dijo ellos acudieron ante el gobierno del estado el pasado jueves 13 de junio.

“Yo te quiero decir que nosotros no hemos firmado nada y no vamos a firmar nada hasta que se eliminen las cláusulas abusivas, entre ellas que la quita del 50 por ciento que gobierno del estado tuvo a bien cubrir no lo están reconociendo como un pago de la deuda histórica, dos, no vamos a establecer un fideicomiso, no vamos a adelantar los pagos de la basura, si no tenemos no lo vamos a hacer, va a ser como lo estábamos estableciendo antes y si quieren. Aquí hay muchos intereses de tipo político, hay quienes quieren desestabilizar la administración y tienen cómplices por lo que estamos mirando. Hay intereses fuertes.”