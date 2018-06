Anuncian aumento del 7% a policías municipales

En el marco del festejo del Día del Policía se anunció el aumento del 7 por ciento al salario de los agentes, además de entregarse reconocimiento por su labor a 10 elementos y el ascenso de cinco más.

El director de la corporación resaltó la labor de los policías, quienes a pesar de enfrentarse con la falta de reconocimiento de algunas personas, ponen todo para realizar sus labores de la mejor manera posible.

Aumento

El alcalde Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, durante su discurso, además de felicitar a los agentes y disculparse por postergar el festejo, anunció un aumento del 7 por ciento para los agentes, enfatizando que aunque no es lo que se merecen será de ayuda para su economía familiar.

“Hoy en el marco del festejo del día de ustedes poderles estar anunciando un incremento salarial que está muy lejos de ser el que ustedes merecen y el que deberían de estar percibiendo, pero sí al menos un aumento salarial que venga a retribuirles un poco ese esfuerzo que realizan todos los días por brindarnos y darnos la seguridad a los guasavenses. Hoy puedo decirles que les estaríamos otorgando de manera retroactiva un incremento basado en el 7 por ciento.”

Para finalizar, el alcalde prometió seguir trabajando para que antes de que finalice esta administración se les pueda dar un incremento adicional al que se les acaba de otorgar.

Felicitación

Por su parte, el director de la Policía Municipal, Miguel Ángel Martínez Catana, felicitó a todos los agentes por su día y los culminó a no bajar la guardia a pesar de que existan personas que no valoren sus esfuerzos.

“Este festejo sin duda nos motiva demasiado para no bajar la guardia en el cumplimiento de nuestro deber. Sé que ustedes se han conducido con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, han velado durante las 24 horas por el bienestar de los guasavenses, esto no ha sido nada fácil, aunque estamos conscientes de que probablemente haya pocas gentes dentro de la sociedad que no valoran nuestro trabajo pero no por eso bajamos la guardia.”

Ascenso

Además del reconocimiento que se le brindó a 10 agentes por su excelente labor policiaca, se anunció el ascenso de Mario Armenta, Alejandro Castro, Telma González, Jesús Alfonso Montoya y Ángel Damasio Sosa.