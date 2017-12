Aplazan para el 2018 inversión para remodelar el Mercado

Guasave, Sinaloa.- Amás de cinco meses de haber anunciado el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa, Javier Lizárraga, una inversión inicial de ocho millones de pesos para el rescate del edificio que alberga al Mercado Municipal, no se ha mejorado en lo absoluto y de acuerdo con el administrador del centro de abastos se les confirmó que este año queda descartada la aplicación del recurso.

Resignación

Julio César Ríos Zavala, administrador del Mercado, dijo que “este año no llegaron los millones, esperamos que para el próximo año, tenemos años esperando la obra. Desde el 2007 no se le mete un peso al Mercado Municipal. En el 2008 se hizo un proyecto para el callejón Luciano Leyva, que es el corazón del Mercado. Consisten en una techumbre, adoquinado por la Zaragoza, mejorar las marquesinas y al interior urge trabajar en el techo, pintar, pero no se ha concretado, hace falta inversión por parte de las autoridades, estamos esperando, al Mercado se le da limpieza pero hace falta invertirle.” explicó.

Piden techumbre en el callejón Luciano Leyva.

Emeterio Esparza, vendedor de sombreros, cintos y otros artículos tradicionales, resaltó que en más de 30 años de trabajo en el Mercado Municipal son contadas las ocasiones que se han realizado mejoras. “Falta darle atención, lo que es la nave al interior del Mercado tiene ese problema que se les trasmina, se han hecho reparaciones y se ha impermeabilizado pero se puede decir que por encimita, porque si fueran buenas no tuvieran ese problema. Falta darle atención a las tuberías de arriba del agua, porque cuando llueve a veces están tapadas y se empieza a trasminar.”

José de Jesús Pineda dijo que tiene 50 años como locatario en el Mercado, donde solo en una ocasión ha sido testigo de algunas mejoras al centro de abastos más importante del municipio, al cambiar la red de drenaje e instalar el piso al interior. “Hubo una obra en el periodo de Ramón Barajas, donde se introdujo el drenaje pero para nuestro ver fue una tubería demasiado pequeña que de tal manera no da abasto y todos los días tenemos problemas de brotes de aguas negras por todas partes.”

Mencionó que deberían ser los especialistas como ingenieros o arquitectos los que deberían evaluar cuál es lo más apremiante a reparar pero hay zonas visibles donde urge la reparación. “Pero lo que sí se necesita es ya darle otra vista a nuestro Mercado, que a lo mejor será con un costo no muy alto.”

Detalló que con más de cinco décadas de trabajo se han visto obligados a reparar y hacer unas mejoras al local porque de no hacerlo la situación sería peor.