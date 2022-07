Aplicará Ecología mano dura a llanteras que tiren sus desechos en basurones en Guasave

Guasave, Sinaloa.- En los trabajos de limpieza y erradicación de los basurones clandestinos que se tienen en la ciudad y en las comunidades, el común denominador han sido las llantas, situación por la cual la Dirección de Ecología en Guasave estará montando un operativo en este tipo de negocios para verificar en dónde y de qué manera se deshacen de su basura.

La directora de Ecología indicó que con el servicio de recolección de basura regulado, ahora sí pondrán mano dura contra los infractores.

Llantas

Zulma Karina Gámez Cervantes, directora de Ecología, indicó que actualmente se está teniendo dificultades con los desechos de las llanteras, por lo que están por iniciar un operativo en este tipo de negocios, pues en todos los basurones que han estado erradicando encuentran llantas viejas.

“Ahorita el problema que hemos tenido es por las llantas, estamos ahorita con un operativo sobre las llanteras, porque no hemos dado con quien las tira porque hacen estas averías en las noches, en las madrugadas y no nos damos cuenta y no podemos proceder a las multas, pero estamos haciendo una investigación en estos días y vamos a estar visitando las llanteras de Guasave porque son demasiadas las llantas que nos encontramos.”

Por poner solo un ejemplo, aunque aclaró que el problema se registra en todos los basurones, mencionó la limpieza realizada atrás del Hospital General, de donde sacaron hasta ocho camiones de basura y entre todo, decenas de llantas.

“Lo peor es que ya está igual, y siguen habiendo muchísimas llantas.” Gámez Cervantes añadió que también han detectado desechos de carnicerías, sobre todo en la ribera del río, por lo que no se descarta también inspeccionar dicho giro comercial.

“Cuando estuvimos limpiando la ribera del río nos encontramos muchas bolsas de carnes, de desperdicios, que obvio son las carnicerías, pero que tampoco hemos podido agarrar porque lo hacen en las noches y para poder multar necesitamos hacerlo en el momento.”

La directora de Ecología explicó que las empresas deberían de contratar un servicio de recolección especial para sus tipos de desechos, sin embargo no lo hacen y ellos mismos botan la basura en donde no se debe de tirar.

Sanciones

La funcionaria indicó que hasta el momento se han aplicado 58 multas por tirar basura, destacando que habían sido flexibles por el tema del servicio de recolección de basura.

“Nosotros habíamos sido conscientes porque el servicio de recolección de basura no estaba bien y la gente se lo atribuía a eso, y aunque no es justificación, sí mirábamos que era una deficiencia de nosotros y solo concientizábamos a las personas de que no se debía de tirar la basura ahí, pero ahora que esté bien la recolección vamos con todo con las multas.”

Destacó que es necesario recuperar los espacios de los basurones clandestinos y que no se vuelvan a generar.

“Desde que entró la administración atendimos alrededor de 23 y ahorita ya están igual, tenemos 72 identificados, pero hay más... El más grande y que ya atendimos y sigue dando problemas es el de El Burrión, trabajamos hasta seis días, un kilómetro por los dos lados y ya están igual.”