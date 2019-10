Apoyo a seguridad, beisbol y agro: AMLO

Guasave.- Tras la breve inauguración realizada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador del estadio Francisco Carranza Limón en Guasave, un zafarrancho provocado por los seguidores y simpatizantes del fundador de Morena casi empaña el magistral evento.

Inmediatamente después de la ceremonia, elementos de seguridad del ejecutivo federal intentaron impedir que los partidarios de López Obrador accedieran a él a través del dogout; no obstante, los «servidores de la nación» se aprestaron ante la Suburban blanca de modelo reciente que abordó el tabasqueño.

Así, algunas mujeres fueron las que llegaron primero a Andrés Manuel López Obrador: «¡Votamos por ti, déjanos tomarnos una foto contigo!», gritaban por un «selfie».

Finalmente, a las féminas se les permitió el contacto con el gobernante. Sin embargo, el guasavense Mario Orrantia suplicó a quienes desempeñaban la función de «abrirle camino» a la unidad: «Allá adentro un prepotente me dijo que me sacaba si me ponía impertinente. Le dije que yo sólo me salía, solo quiero una foto con el presidente. El licenciado Andrés Manuel

López Obrador tiene todos mis respetos, es el único presidente bueno que ha tenido México en los últimos 50 años», comentaba el sinaloense.

La indicación del guardia fue, entonces, que Mario Orrantia se acercara al lado del copiloto, puesto ocupado por López Obrador: «Licenciado, Dios lo bendiga, lo esperamos pronto aquí en Guasave», dijo Orrantia tras conseguir la fotografía con López Obrador.



Campo, seguridad y deporte

Cuestionado en aspectos esenciales para Sinaloa, como los campesinos y el deporte, López Obrador rindió respuestas generales.

Declaró que el sector agropecuario no será olvidado, especialmente en la entidad federativa. «Vamos a apoyar también a los productores del campo, ya hice ese compromiso, los vamos a apoyar».

En torno al programa denominado Probeis, a cargo del exbeibolista Édgar González (quien ofreció el 15 de junio de 2019 una entrevista en exclusiva para EL DEBATE, disponible en http://bit.ly/2VFZAkP), el presidente externó que avanza positivamente: «Vamos bien y se va a seguir apoyando al beisbol, todos los deportes y al beisbol».

Conforme seguían las preguntas, la camioneta sumó velocidad, por lo que se tornó imposible cuestionar más al gobernante.

Respecto al tema de seguridad, López Obrador confirmó el regreso de la Marina a los puertos y aseveró que los índices en este aspecto muestran un nuevo giro: «Se va a garantizar la seguridad pública».

Por último, reiteró su respaldo a Sinaloa.

«Los guasavenses son gente excepcional, muy buena la gente de Guasave, los quiero mucho; los respeto mucho a la gente de Sinaloa, ¡qué viva Sinaloa! Voy a estar viniendo... Voy a estar recorriendo los municipios de Sinaloa», concluyó.



Peticiones

Las personas que se acercaban al vehículo que transportaba al presidente López Obrador le llevaban peticiones de pensiones y atención al campo.

EL DATO

En Los Mochis

Tras dejar Guasave, Andrés Manuel López Obrador viajó a Los Mochis y pernoctó en el hotel Fiesta Inn. Ahora partirá a temprana hora a la cabecera municipal de El Fuerte, donde concluirá su gira en Sinaloa.