Apoyo municipalización de Juan José Ríos: alcaldesa

Guasave, Sinaloa.- “Nosotros vamos a ser muy congruentes con lo que hicimos en las administraciones pasadas, cuando se dio la consulta nosotros votamos a favor y lo vamos a seguir haciendo”, respondió la alcaldesa al ser cuestionada sobre la consulta de municipalización que harán los habitantes de Juan José Ríos el próximo 15 de marzo.

Aurelia Leal López detalló que a pesar de que brinda su apoyo a los ciudadanos de la sindicatura, sí es necesario que estos tengan en cuenta que no es tan fácil constituirse como Ayuntamiento, ya que esto implica mejorar los hábitos en el pago de impuestos.

Rezagos

“Todo el apoyo para la gente de Juan José Ríos, pero decirles que no es fácil constituirse en un Ayuntamiento, porque tienen que estar pagando impuestos, y ahorita Juan José Ríos es una de las sindicaturas que no está acostumbrada a pagar impuestos, tiene un adeudo con nosotros en la Junta de Agua Potable de 70 millones de pesos, también en predial urbano”.

Sostuvo que para que se mantenga un municipio, pues tiene que haber buena recaudación y buena cultura por parte de los habitantes.

Implicaciones

Por otra parte, al ser cuestionada respecto a si ya habían tenido en cuenta el impacto que esto pudiera generar para el municipio de Guasave, no han previsto esta proyección.

No tenemos esa proyección del que sucederá, pero como te digo, seremos respetuosos de lo que decidan y apoyaremos esta iniciativa que traen”.

Añadió que tener muchos municipios también representa marginación y pobreza. “No nada más se pueden constituir en un municipio porque quieran, sino que tienen que hacer una valoración jurídica, económica y política”.

Por otra parte, dijo que no les ha llegado una solicitud de manera formal, solo hay un turno a comisiones desde el año pasado, pero es de un solo diputado y es improcedente.

Un diputado no puede solicitar que pase esto a Cabildo, nosotros estamos esperando que sea de la Jucopo, (Junta de Coordinación Política), que se nos solicite o que sea un acuerdo del congreso en total, pero no puede hacerse de esta forma, es improcedente”.

“No podemos dar dinero a quien no tiene personalidad jurídica”

Que ellos se están avocando a lo que la ley establece, fue como justificó la alcadesa Aurelia Leal el cambio que se dio para no entregar el pago de retenciones a la casa Sindical. “Somos muy respetuosos de las leyes y no debemos entregar recursos a personas que no tienen la personalidad jurídica, y si lo hacemos, podremos ser observados por la Auditoría”. Indicó que Alejandro Pimentel no ha pedido ninguna audiencia con ellos.