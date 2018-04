Aprueba cabildo reforma y derogación al reglamento de Tránsito

Guasave, Sinaloa.- En la sesión de cabildo número 40, realizada ayer por la mañana, se aprobó por unanimidad la reforma y derogación de las fracciones V y VI del Reglamento Interior de la Policía de Tránsito Municipal, donde ya no se podrá retener documentación al cometer una infracción de tránsito para garantizar el pago de la multa.

Ya aprobado el punto, el regidor Ángel Juárez manifestó que dicha modificación pareciera un beneficio pero podría generar problemáticas mayores.

Aclaración

De acuerdo con el alcalde, Víctor Manuel Espinoza, esto sí beneficia al conductor pues tras cometer la infracción podrá trasladarse a otros municipios, incluso salir fuera del estado o del país sin que se le detenga alguna garantía que puede ser tarjeta de circulación, licencia e incluso la placa, como venía sucediendo.

Por su parte, el regidor Ángel Juárez resaltó que se le tendría que aclarar al conductor infractor lo que sigue después. “Sabemos perfectamente que después de esto pues le llegan recursos de cobro a sus hogares, entonces esto se convierte en una problemática mayor, en apariencia esto es un beneficio pero al final, digo, yo lo veo muy claramente, que esto es más recaudatorio que otra cosa”.

Además señaló que eso también le permitirá a los agentes de tránsito, aclarando que no todos tienen esas ‘mañas’, aprovecharse del ciudadano.

Ante eso, Víctor Espinoza detalló que efectivamente si no se cumple con el pago a tiempo, por ejemplo al momento de renovar placas y solicitar el acta de no infracción, saldrán las cuentas pendientes con recargos y multas. “Pedirles a los conductores en caso de ser infraccionados que no lo dejen para lo último porque el día de mañana podría ser más grande la cantidad que tuvieran que pagar, pero eso ya sería responsabilidad de cada quien.”

Por adeudos, Ayuntamiento no puede exigir mejoras a PASA

El presidente municipal señaló que hay mensualidades sin cubrirse y que el hecho de que al costo del mes en turno se le sume la parte proporcional del adeudo anterior, que se prorrateó a 24 meses, les está dificultando considerablemente el pago.

Al ser cuestionado sobre las fallas que ha presentado la empresa recolectora y respecto a las penalidades que se aceptaron por ambas partes al firmar el nuevo convenio, en donde se especifica que en caso de que PASA no cumpla en tiempo y forma con la recolección de basura se ejercerá un descuento y si el Ayuntamiento no cumple con el pago oportuno se cobrará intereses, el alcalde manifestó que “son más grandes las fallas nuestras ahorita por la falta de pago, hay que reconocer eso, le salimos debiendo nosotros”.