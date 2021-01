Aprueban aportación voluntaria para Cruz Roja en pago de Predial Urbano

Guasave, Sinaloa.- Durante la sesión de Cabildo realizada este viernes, se aprobaron por unanimidad la inversión en obras por más de 75 millones de pesos este 2021 y también la aportación voluntaria de la ciudadanía a favor de Cruz Roja, al momento de pagar el Predial Urbano.

En este último punto, algunos regidores pidieron que la institución redujera los costos de los traslados y más transparencia en el manejo de las donaciones; incluso uno de los ediles señaló que la Cruz Roja estaba siendo utilizada como trampolín político del actual presidente del Patronato.

Inversión

En el primer asunto a tratar, se aprobó por unanimidad la inversión de más de 75 millones de pesos con recursos propios y del Predial Rústico en el municipio, entre las que destacan una área recreativa a la bajada del malecón María del Rosario Espinoza y el margen izquierdo de la carretera México 15, en la que se invertirán un millón 799 mil 999 pesos.

Además de obras a realizarse con el Predial Rústico por 59 millones 342 mil 889 pesos del 2021 y poco más de 14 millones 800 mil pesos de un remanente de este mismo impuesto pero del 2020.

En este punto, el regido Ramón López Graciano, pidió que se analice bien la distribución de este recurso, pues existen comunidades a las que no se ha llevado ninguna sola obra.

En ese sentido, la alcaldesa Aurelia Leal López enfatizó que ha sido difícil beneficiar a las 454 comunidades que conforman el municipio, pero recalcó que se ha hecho un buen manejo del Predial Rústico, además de fuertes inversiones de participaciones federales y del gasto corriente, dándole prioridad a obras de drenaje y agua potable, así como en pavimentaciones.

Apoyo a Cruz Roja

Otro de los puntos que fue aprobado por unanimidad, aunque con varias participaciones de los regidores, fue la propuesta de la cuota voluntaria de 10 pesos en el pago del Predial Urbano a favor de Cruz Roja.

Esto entra en vigor desde ayer y estará permanente hasta el mes de octubre del 2021.

Entre las participaciones, el regidor morenista Rodrigo Margarito Miranda Olguín, señaló estar de acuerdo en el punto, pero pidió que se tuviera transparencia en lo recaudado, pues a su ver, la Cruz Roja estaba siendo utilizada como negocio y trampolín político.

“A mi ver me he estado dando cuenta como que la están utilizando para negocio, para trampolín político, porque sus costos son muy altos, de atención, de traslado. Le pediría a los encargados que todo esto que se recaude lo dispongan, porque de tanto dinero que se recauda no se ve, porque hacen cobros muy excesivos al llevar a una persona de Guasave hasta Culiacán, de hasta 6 mil pesos y es mucho dinero.”

En ese sentido, la regidora Martha Yolanda Dagnino, también coincidió con el regidor, aunque ambos votaron a favor y llamaron a la ciudadanía a sumarse a esta causa.

