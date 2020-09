Aprueban inicio de trámites para adquirir terreno para el nuevo relleno sanitario

Guasave, Sinaloa.- Ante la necesidad de que el municipio cuente con un relleno sanitario donde se pueda dar un destino final a la basura que se recolecta diariamente, ayer regidores dieron su aprobación para que se realicen los trámites y actos tendientes a la adquisición de un inmueble para dicho fin.

Se trata de una finca rústica ubicada en el ejido Portes Gil, con superficie de 9 hectáreas, a un precio de un millón 430 mil pesos, para poder instalar un relleno sanitario para la disposición final de la basura y cumplir con los lineamientos ambientales.

Solicitud

En su participación, la regidora Leonila Ordorica Rábago dijo que es favorable que se pueda contar con un espacio para relleno sanitario, pero se tiene que aclarar que los estudios de factibilidad cumplan con los requisitos en materia de impacto ambiental para que la adquisición sea segura.

De igual manera, observó que al ser dicho predio un terreno ejidal, se tiene que considerar que la Ley Agraria no permite que entes morales puedan ser titulares de derechos agrarios y, por ende, no se podría celebrar la enajenación, por lo tanto el Ayuntamiento no podría utilizarlo para dicho uso.

Sí pudiera si la persona física, en este caso la dueña, contara con dominio pleno del terreno, es decir, contara con un título del Registro Público de la Propiedad, de no ser así no pudiéramos utilizarlo, y creo yo que hay una urgencia, entonces yo sí quisiera una explicación de cómo sería el proceso porque no se pudiera realizar la enajenación”, expuso.

Finalidad

La alcaldesa Aurelia Leal López aclaró que la propuesta para los regidores fue su aprobación para realizar los trámites y actos tendientes a la adquisición del inmueble. “Cuando se habla de un trámite es que se va hacer un proceso, tenemos conocimiento en materia agraria y sabemos qué proceso se debe de seguir. En este caso se va a dar un contrato por 30 años, posteriormente se va a dar lo que es el proceso de enajenación y posteriormente se va a pasar al dominio pleno”, explicó.

Para ello se van a otorgar, ya hay conocimiento, todos los terrenos que tiene el Ayuntamiento, así se han adquirido, mediante este proceso. No podemos nosotros comprar un terreno de propiedad privada porque suben hasta cuatro veces el monto, así se adquirió el Mezquitón”.

Explicación

La alcaldesa solicitó que en la sesión pudiera participar el director jurídico, Julio Iván Villicaña, para explicar el procedimiento a seguir al obtener la aprobación de los ediles.

Mencionó que existen determinadas figuras jurídicas para llevar a cabo dicha enajenación para convertirlo en propiedad privada. “Ahorita lo importante es que nos cedan la posesión del inmueble para convertirlo en dominio pleno y materializar la compra-venta, y poder llevar a cabo los estudios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable”.

Dijo que este terreno cumple con las características y representa una oportunidad para aprovecharse.