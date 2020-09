Aprueban la reapertura de las playas; la alcaldesa pide a la ciudadanía respetar protocolos y ser responsables

Guasave, Sinaloa.- El Consejo Municipal de Salud y el Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del COVID-19, aprobó la reapertura de las playas a partir de mañana 1 de octubre, bajo estrictos protocolos de salud, por lo que la alcaldesa María Aurelia Leal López llamó a la ciudadanía a ser responsables y aprovechar esta oportunidad de esparcimiento, respetando todas las medidas de prevención.

La presidenta municipal precisó que el comportamiento de la ciudadanía será monitoreado y se desplegará un operativo con apoyo de Seguridad Pública, Protección Civil y otras dependencias, por lo que es importante que la población acate los protocolos, pues de lo contrario, se va a ordenar de nueva cuenta el cierre de los balnearios.

“Si es necesario y si la gente no se comporta como debe comportarse, vamos a volver a cerrar las playas, va con una limitante, Seguridad Pública va a jugar un rol fundamental, Salud, es nuestra prioridad cuidar la salud de los guasavenses”.

En la reunión se determinó que no se permitirá el acceso de vehículos a las playas y se implementará un mecanismo para evitar aglomeraciones y las familias se dispersen en el caso de Las Glorias a lo largo de los seis kilómetros de playa.

El Consejo sesionará cada miércoles para ir monitoreando la situación de la pandemia y el comportamiento de los ciudadanos.

La alcaldesa María Aurelia Leal López informó también que el Instituto de Protección Civil en Sinaloa, ya entregó el protocolo para aplicar en el estadio Carranza Limón para el inicio de la temporada del Club Algodoneros, por lo que al municipio sólo le corresponde vigilar que se cumplan estas acciones a través de Salud, Protección Civil y a otras dependencias.

Leal López hizo un reconocimiento al trabajo que han hecho el IMSS, el Hospital General, Salud del Municipio, la Jurisdicción Sanitaria para enfrentar esta pandemia.

OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El Malecón María del Rosario Espinoza estará abierto de lunes a sábado con normalidad y sábado y domingo será solo para peatones, sin paso de vehículos.

Reunión del Consejo Municipal de Salud y el Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del COVID-19 en Guasave. El Debate

No se realizará verbena de la Virgen del Rosario por la celebración religiosa que inicia este domingo; se evaluará en noviembre si se realiza la segunda verbena tradicional.

Se permitirá actividades deportivas en unidades deportivas, parques y otros espacios, pero sólo para entrenamientos, no para la realización de ligas o torneos.

Se pospone apertura de locales de eventos, por lo que será analizado este tema en una reunión posterior, previo análisis del Consejo. En el caso de bares y centros nocturnos, se determinó que es el Estado el que debe determinar su reapertura.

En la reunión Martín Ahumada, secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del COVID-19 opina que si bien la reapertura de la playa no podía posponerse más, pues es un tema de salud mental será hasta el próximo año cuando pueda haber vacuna, pero al seguir la presencia del virus es fundamental que los ciudadanos atiendan las medidas preventivas.

Estuvieron en la sesión Silvia Preciado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 quien exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y a seguir trabajando para que el municipio no tenga un rebrote, y poder transitar al color verde en el mapa de la pandemia.

El director de Salud Sergio Alonso García sometió a votación las propuestas que fueron consensadas, para un desconfinamiento responsable y cuidando todos los protocolos.

Asimismo asistieron directores del Hospital General, IMSS, representantes de sectores productivos como la CANACO, integrantes ciudadanos de los consejos, además del secretario del Ayuntamiento Gerardo Peñuelas Vargas, Reynaldo Castro Angulo, regidor presidente de la Comisión de Salud y funcionarios municipales.