Área de hemodiálisis del IMSS continúa saturada

Guasave, Sinaloa.- Pacientes que requieren hemodiálisis no están recibiendo el tratamiento como se les recetó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, al señalar que las máquinas y los turnos se encuentran saturados.

Los derechohabientes manifestaron que tienen que acudir con un particular hasta la ciudad de Los Mochis, para poder seguir el tratamiento, lo que les representa un gasto aproximado de dos mil pesos por sesión.

Denuncia

Enrique Azcárrega, derechohabiente inconforme, señaló que por indicación del doctor debe recibir tres sesiones de hemodiálisis a la semana, pero desde hace más de un mes que solo recibe dos en el nosocomio y tiene que solventar el gasto de la tercera con un particular, teniendo que trasladarse a Los Mochis.

“El doctor nos recetó tres hemodiálisis por semana, yo tengo mucho batallando, tengo más de un mes que solo me dan dos por semana y a la otra que deben darme tengo que ir a Los Mochis para poder recibir el tratamiento, y pagar en particular.”

Señaló que cada sesión cuesta mil 200 pesos, más el gasto de la gasolina y los alimentos, lo que suma aproximadamente dos mil pesos.

Me sale casi en dos mil pesos el viaje y la hemodiálisis y he tenido que ir una vez por semana, pero antes, cuando recién me pusieron el catéter, iba las tres veces por semana y es muy pesado el gasto. De qué nos sirve entonces el Seguro Social.”

Por su parte, Diana López señaló que su mamá Cecilia López está en la misma situación y le parece injusto que no se le brinde el tratamiento como el mismo doctor lo recetó.

“Mi mamá tiene desde enero que le pusieron el catéter para la hemodiálisis, nosotros no sabíamos que en Mochis daban el tratamiento y ante el hecho de que aquí no le resolvían, duró tres semanas sin recibir el tratamiento, ni una sola sesión, lo peor es que ahora le recetaron tres por semana, pero si no le dan espacio para una, mucho menos para tres y pues tenemos que pagar particular.”

Amelia Gerardo García, hija de Hermenegildo Payán, quien también es paciente de hemodiálisis, declaró que el argumento que les dan es que solo hay siete máquinas. “A mi papá le deben de dar tres sesiones por semana, y desde el 14 de enero tuvimos que pagar el catéter en particular, porque en el Seguro no nos daban solución y la verdad es que es rara la vez que le dan turno para hacerle la hemodiálisis, que según porque no hay máquinas y las facturas de lo gastado no nos lo van a reponer.”

Gerardo García enfatizó que a su papá le dijeron que debería colocarse el catéter peritoneal, pero son muchas las condiciones que se requieren para que no se complique.

Fueron a mi casa a ver las condiciones en las que vivimos, me dicen que es apto para el catéter peritoneal, pero que no debo dejar que mis hijos entren a la casa hasta que sea la hora de dormir, porque dormimos seis personas en un cuarto, pero eso no se puede, no puedo tener a mis niños fuera de casa en el transcurso de todo el día, por eso nos negamos a esa sugerencia.”

La exigencia

Enrique Azcárrega fue enfático en solicitar que se les otorgue el tratamiento como lo establece el doctor, sin el pretexto de que no hay máquinas.

“Que solucionen el problema, porque entonces qué quieren, que estemos como las funerarias, esperando que alguien muera para poder que nos den turno, eso es horrible.”