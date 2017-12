Área de terapia intensiva, terminada, pero sin equipo

Guasave, Sinaloa.- Aunque ya fue terminada la adecuación de un área de terapia intensiva, según dio a conocer el contratista encargado de los trabajos, hace falta que se gestionen recursos o la asignación de personal para que esta pueda funcionar según declaró Jesús Antonio López Rodríguez.

El legislador federal mencionó que hace alrededor de un año el doctor Narro recibió un escrito donde se le solicitaba que en lugar de otorgar los recursos para la construcción de dicha área les respondiera con el personal e insumos que se requieren para su funcionamiento, y que él había aceptado.

Seguimiento

Y es ahora que ya está concluida que buscará concretar una cita para dar seguimiento a este compromiso que hizo con él, indicó.

“A estas alturas el ingeniero que se encargó de construirla dijo que para el 14 o 15 ya iba a estar totalmente concluida y entregada y hace aproximadamente una semana me llamaron para preguntarme cómo se llamaba el director del Hospital General porque se la iban a entregar, pero no he sabido en qué quedó el tema”, expuso.

Recursos

Dijo desconocer a cuánto asciende en recursos lo que se necesita para poner en operación esta área médica, pero que se necesitan cuando menos tres o cuatro intensivistas y enfermeras.

“Económicamente no hemos sacado las cuentas porque al final depende de qué patologías son las que se presenten y qué medicamentos son los que se requieren”, indicó.

Una vez que se pueda contar con esta infraestructura en el Hospital General, el Seguro Social va tener que poner también su área de terapia intensiva y los hospitales privados no habrán de quedar rezagados con este servicio tan necesario, indicó, y entonces tendrán que hacerlo aunque sea en una o dos camas, generando esto el despegue en la calidad de atención médica en servicios de pacientes con gravedad.

Deficiencias

López Rodríguez reconoció que este hospital tiene muchas carencias en equipamiento e insumos y material humano e infraestructura, pero resaltó que el no contar con servicios tan elementales como rayos X, tomografía o mastografía, no los debe limitar a no aspirar a más.

“Cada quien que cumpla con su responsabilidad y la responsabilidad del Hospital General depende del secretario de Salud en el estado, y si él ha querido poner oídos sordos ante la necesidad tan imperiosa que hay porque él sabe perfectamente bien que no tenemos especialistas en todos los turnos, que no tenemos medicamentos, y si él no ha hecho las gestiones que tiene que hacer ante el comisionado nacional del Seguro Popular entonces el problema no es nuestro, pero sí vale la pena que nos preocupemos”, indicó.