Armando el “Kory” Leyson quiere ser diputado local por el distrito 07

Guasave.- Aunque no precisó cuál sería el partido en el que busca respaldo, el ex alcalde de Guasave Armando Leyson Castro confirmó que desea figurar en las boletas electorales del año que entra en una candidatura por la diputación local del distrito 07.

Mencionó que ha tenido acercamiento con representantes de partidos como lo han hecho quienes aspiran a los diferentes puestos pero todavía no como pare decir “ya está amarrado”.

“De alguna manera el proceso ya inició pero habría que esperar que se resuelva en primera instancia las candidaturas al Gobierno del Estado y de manera secundaria se van a ir generando las alternativas para que se resuelvan las otras posiciones”, expresó.

“Yo aspiro a una diputación local del séptimo distrito, yo les he comentado que no he tenido afiliación partidista aún cuando he tenido cargos electorales, me ha cobijado el PRI y me ha cobijado el PAN pero en este momento estoy libre de partido, estoy en un escenario ciudadano y ver qué circunstancias se pueden presentar para poder aspirar y lograr”.

Reconoció que por un momento pensó en retirarse de la vida política pero que “una lucecita le ilumina” y le dice que los últimos 25 años los ha dedicado al servicio público y al servicio de los demás aunque reconoció que tuvo algunas dificultades financieras en la última oportunidad que tuvo de ser alcalde.