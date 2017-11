Armando quiere escuchar bien

Guasave, Sinaloa.- Jesús Armando Zamorano López, de 18 años de edad, es el primero de cuatro hijos del matrimonio entre Leonel Zamorano y Delfina López, habitantes de La Trinidad.

Él fue diagnosticado desde pequeño con hiperactividad y lento aprendizaje, pero actualmente, a ese diagnóstico se le ha sumado la sordera, por lo que busca la forma de sacar recursos para poder pagar el estudio que necesita realizarse y comprar el aparato auditivo que le permita escuchar bien.

La historia

Delfina narra que al darse cuenta de que su hijo no hablaba y ante ciertas conductas decidió buscar ayuda profesional en Culiacán donde el doctor que los atendió les explicó que el niño era hiperactivo y que tenía lento aprendizaje.

Delfina le preguntó al especialista la razón por la cual el niño no hablaba, a lo que le respondió que ‘porque no le daba la gana’ pues no tenía ningún otro problema. “Uno es humilde y no sabe mucho, y si es un especialista el que te lo está diciendo pues crees que es la verdad”.

Algo más pasaba, pues Armando comenzó a hablar hasta los seis años, pero a los padres se les seguía indicando que no había nada más, aparte del diagnóstico ya explicado.

Hace varios meses se percataron de que Jesús Armando se ponía las manos en el oído derecho para poder escuchar, y acudieron de nuevo con un especialista, pero esta vez aquí en la ciudad.

“El doctor nos dijo que estaba dejando de oír y que habíamos perdido mucho tiempo en atenderlo, cómo cree que nos sentimos, si desde los tres años con lo poco que tenemos hemos estado llevándolo con especialistas,” dijo Leonel.

Destacado pero sin apoyo

A pesar de su discapacidad, Jesús Armando es un joven destacado en atletismo.

Desde los 8 años participa en competencias estatales y a nivel nacional en donde ha logrado ganarse 41 medallas, la más reciente en la Paraolimpiada Nacional 2017 llevada a cabo en Colima.

Aún con todas las preseas en su trayectoria, el joven no recibe ningún tipo de apoyo por parte del Instituto Municipal del Deporte, ni del gobierno, son los padres quienes con ayuda de vecinos y almas caritativas corren con los gastos para que su hijo pueda acudir a las competencias. “La única vez que lo hemos visto correr ha sido aquí en Guasave, pues no podemos acompañarlo, a duras penas juntamos para que él pueda ir, la escuela le da los uniformes y lo agradecemos pues así es menos el gasto, pero él no recibe nadita de apoyo, le dijeron que hasta que tuviera una medalla del primer lugar,” señaló la madre.

La otra faceta

Jesús Armando es estudiante del CAM No. 27, atleta, pero también artesano, pues con sus manos y a base de mucho esfuerzo él hace sonajas, máscaras y coyolis para los bailes pascolas y del venado, típicos de la región.

“Le cuesta mucho concentrarse pero él se las arregla para hacer todo eso, termina a veces con las manos cortadas o marcadas y yo sin cuchillos,” menciona entre risas Delfina, y es que como Armando no tiene herramientas especiales para tallar la madera, los cuchillos de la cocina y otros utensilios suelen desaparecer.

A la venta

El único ingreso económico que tiene la familia Zamorano López es el de Leonel, quien se desempeña como músico y en ocasiones no tiene chamba.

El estudio que Jesús Armando necesita realizarse antes del 15 de diciembre tiene un costo de mil 200 pesos, cantidad que no han podido reunir, además del costo que tendrá el aparato auditivo.

El joven ha decidido vender una máscara, una sonaja y los coyolis hechos con sus propias manos para reunir la mayor cantidad de dinero que se pueda y ayudar así a solventar los gastos que se generen hasta poder tener su aparato y escuchar bien. “Quiero vender los tres para pagarme el aparato y ayudar con los gastos a mis papás,” indicó el joven.

Delfina y Leonel anhelan juntar el dinero requerido para que su hijo tenga una mejor calidad de vida y desean que los compradores que salgan valoren las piezas y el esfuerzo que Armando ha puesto en ellas y el precio sea justo y benéfico para ambas partes.

Si usted desea adquirir alguna de las artesanías que hace Jesús Armando, o bien, brindarle algún tipo de ayuda, puede comunicarse a esta casa editorial, al teléfono 872 32 00, donde se le proporcionarán los datos y el número telefónico de los padres de este talentoso joven.