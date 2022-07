Artesano indígena señala discriminación por parte de funcionaria de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Con pesar, Evaristo Leyva Mance, artesano indígena originario de La Bebelama, Guasave, señaló haber sido víctima de discriminación de parte de la directora de Desarrollo Económico.

Denuncia

Leyva Mance comentó que fue elegido para recibir un estímulo para producción de parte del Fonart en la ciudad de Culiacán, por lo que recibió una llamada desde la jefatura de Fomento de Artesanías del Estado, en donde se le dijo que fuera a la Secretaría de Economía en el municipio para que recibiera el recurso para solventar sus viáticos.

Aún con la pena, acudió el miércoles por la mañana a las oficinas pues fue lo que se le indicó que hiciera, pero se encontró con una respuesta negativa, pese a que se le dijo que efectivamente habían recibido la invitación de parte de dicha jefatura.

Leyva Mance señala que se sintió discriminado, pues pese a que fue el único artesano de Guasave que fue elegido para recibir dicho estímulo, se le apoyó.

“Yo fui porque esta persona me dijo, pero la verdad me hubiera evitado la pena, me sentí discriminado y eso no se vale, ni como artesano ni como indígena... No está uno para andar mendigando estas situaciones”, señaló el afectado, quien lamentó que mediáticamente se diga mucho sobre el apoyo a los índigenas cuando en la realidad no se tiene, pues explicó que al resto de sus compañeros de otros municipios sí se les brindó el apoyo.

Añadió que se animó a exponer la situación con el único fin de que la funcionaria en lo futuro, tenga más sensibilidad.

Exposición

En rueda de prensa, la Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa invitaron a la exposición anual, que por primera vez se realizará en el municipio, en donde estarán participando alrededor de 40 artesanos.

El evento tendrá cede en el Centro Cultural este sábado 16 de julio, a partir de las 16:00 horas, en donde además de la exposición y venta de artesanías, se tendrán eventos culturales como la danza del venado.