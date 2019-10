Artistas guasavenses, limitados por falta de apoyos culturales

Guasave.- Con el cambio en las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la desaparición de organismos, los artistas guasavenses difícilmente podrán accesar a apoyos financieros que les permitan echar a andar sus proyectos culturales.

La directora del Instituto Cultural en Guasave señaló que se buscará la forma, a través del municipio, para poder apoyar proyectos culturales locales, pero enfatizó que dichos apoyos serían muy limitados.

Limitación

Hortensia López Gaxiola, directora del Instituto de Cultura en el municipio, informó que con el cambio de políticas del gobierno federal han desaparecido organismos a través de los cuales se podía accesar a apoyos para cuestiones culturales, así como apoyos que iban enfocados a lo cultural.

“Hay varios cambios en las políticas de Andrés Manuel López Obrador que hay reducciones en unas cosas, hay otras cosas que han desaparecido, como los consejos municipales de Cultura, que esos eran los apoyos a los que la gente estaba acostumbrada y a los que se esperaban para acceder a ellos, y ahorita pues no existen.”

López Gaxiola detalló que anteriormente los apoyos culturales eran tripartitas, por lo que se hablaba de presupuestos muy importantes por la cantidad que se juntaba al final, pero actualmente eso ya no existe.

“Antes los apoyos eran tripartitas y era importante la cantidad porque se triplicaba. Si el municipio decía yo tengo 500 mil pesos para esto, se convertía en un millón y medio y era muy importante, pero ahorita eso no existe.”

La funcionaria explicó que se buscará la forma, a través del municipio, de poder apoyar a artistas locales y a proyectos culturales, aunque aclaró que dichos apoyos no serían en la misma magnitud que los que se brindaban con anterioridad.

“Desde el municipio, teniendo un presupuesto propio, pueden surgir algunas cosas, no de esa magnitud, pero sí cosas importantes; habría que buscar quiénes son los artistas que están interesados en participar y qué proyectos podríamos nosotros apoyar, pero obviamente no de la misma manera.”

Inversión federal

La directora del Instituto de la Cultura resaltó que no todo es negativo, pues han surgido los llamados ‘Semilleros Creativos’ que antes no existían y en los que el gobierno federal está invirtiendo 40 mil pesos de manera mensual en los semilleros que se tienen en Guasave.

“También han nacido cosas nuevas, ahorita tenemos dos Semilleros Creativos, uno de danza en Bamoa y uno de polos audiovisuales en Corerepe, ahí el gobierno federal le está pagando a dos personas en cada lugar, tienen un sueldo de 10 mil pesos mensuales cada uno, entonces está invirtiendo 40 mil pesos en Guasave en esos dos semilleros, eso es una cosa que no existía y que es importante y que piden que sea en comunidades.”

Sin funcionar como tal

Respecto al funcionamiento del Instituto, López Gaxiola indicó que existen algunas cuestiones jurídicas que aún no están listas, por lo que no están operando como tal todavía y podría ser hasta en enero del próximo año cuando ya entren en función oficialmente como Instituto de Cultura.

Explicó que ya se tiene un avance considerable en la separación de Educación y que actualmente se encuentran en la etapa de revisión.

“Hacen falta varios pasos jurídicos que no tengo claros porque no es mi área; es una ruta que hay que seguir. Estamos apenas en la revisión, ya se hicieron las bases, el cómo va a quedar el instituto, cómo va a quedar la separación, qué cosas le van a quedar a Educación, qué cosas a Cultura, estamos buscando que nos queden bibliotecas porque es un tema que nos importa mucho y yo creo que estaríamos operando hasta en el mes de enero.”