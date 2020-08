Asilo de Ancianos realiza campaña ‘apadrina a un abuelo’

Los Mochis, Sinaloa.- Para el viernes 28 de agosto que se celebra el Día del Abuelo, el Asilo de Ancianos puso en práctica una campaña de atención y ayuda denominada “apadrina a un abuelito”. La actividad consiste en llevarles un obsequio o un platillo de comida que ellos previamente sugirieron a través de una publicación que ha circulado en redes sociales.

Actividad

Karla Noemí Sotomayor Sánchez, directora del Asilo, explicó que debido a la pandemia del Covid-17 este año no habrá fiesta en grande ni podrán permitirse visitas al interior del Asilo como acostumbraban a hacerlo, por lo que solo estarán recibiendo los regalos en la puerta principal.

“Toda esta semana se han estado recibiendo donativos pero la fecha grande es el viernes 28 a partir de las 11 de la mañana vamos a estar nosotros paradas en la puerta esperando los donativos”, explicó.

“Ya posteriormente los vamos a sanitizar y entregar a ellos porque ahorita pues no los podemos sacar ni podemos permitir visitas por la cuarentena”.

Celebración

Aunque el voluntariado del DIF y del Asilo les va a preparar tamales de acelgas rellenos de queso filadelfia y taquitos sudados para la cena, además de pastel, pero quien reciba el platillo favorito que haya solicitado podrá disfrutarlo en su día.

Ellos en sus carteles pidieron una comida especial, unos quieren salchipapas, otro camarones ahogados, arroz chino, y si les llegan a traer se les va a dar a ellos, cuidando que no coman demasiado”.

Algo simple

Aunque se les cuestionó qué necesidades o antojos de comida tenían, muchos optaron por cosas sencillas y muy prácticas que con facilidad se les pueden cumplir.

“Les dije el viernes es su día, ¿qué les gustaría que les regalaran o que nosotros les demos y bueno pues empezaron, que un sombrero, las mujeres pulseras, diademas, que sí tienen pero si quieren más pues los guardan, ellos tienen sus tesoros con sus pertenencias”, expresó.

La invitación para quienes deseen llevar algo es acudir a partir de las 11 de la mañana el viernes 28, poniéndole nombre del abuelito que desean apadrinar al obsequio.

La finalidad es que ellos se sientan queridos y el día del adulto mayor no pase desapercibido a pesar de la pandemia.

“Ahorita al no tener visitas quisimos hacer algo diferente, por eso buscamos la dinámica sin poder recibirlos y créanme que ellos son felices con que alguien venga a visitarlos, valoran mucho una plática con alguien y de hecho me lo decían pero ahorita no se puede”.