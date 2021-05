Ataques y propuestas se viven en debate de candidatos a la alcaldía de Guasave organizado por IEES

Guasave, Sinaloa.- En lo que fue el debate de candidatos a la alcaldía de Guasave organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), los seis participantes tuvieron un primer bloque con duración de tres minutos para explicar su plataforma política y posteriormente 1:45 minutos para realizar una réplica; para finalizar el debate, se brindaron 2:30 minutos en tema libre que la mayoría de los candidatos aprovecharon para invitar al voto.

Prioridades

La mayoría de los candidatos a la alcaldía de Guasave tocaron el tema de la salud como algo prioritario en sus Gobiernos, y en ese sentido hubo señalamientos contra dos de los contendientes, quienes se desempeñan como doctores.

Dentro de las propuestas se expusieron la construcción de hospitales para sindicaturas grandes, por parte del candidato de Morena-PAS, Martín Ahumada Quintero; mientras que Jesús López Rodríguez reiteró la construcción de 15 dispensarios más; Rosario Ramírez del PES dijo que construirá un hospital público gratuito para todos los guasavenses, y la candidata Karen Lizeth Soto Sandoval de Fuerza por México enfatizó que, en vez de construir, se tienen que rehabilitar, equipar y abastecer las instituciones de salud que ya existen para poder dar un buen servicio a la ciudadanía.

El tema del desarrollo fue otro punto en que los candidatos coincidieron, y para lo cual, la mayoría propuso acciones que permitan detonar el turismo en el municipio, como la construcción del tan anhelado puente que conectará a Boca del Río con Bellavista.

Confrontaciones

Rosario Ramírez, candidato del Partido Encuentro Solidario, fue el primero en hacer señalamientos en contra de los otros candidatos, principalmente en contra de Martín Ahumada Quintero y Jesús López Rodríguez, haciendo alusión a las cosas que no pudieron hacer al estar enfrente de clínicas de salud tan importantes para en el municipio.

El siguiente fue Julio Cervantes Camacho, quien en cada oportunidad criticaba el proceder de los candidatos punteros, haciendo señalamientos de que nada han hecho por Guasave, al menos no desde su bolsillo y desde su esfuerzo propio.

El que sin duda sorprendió, pues desde que iniciaron las campañas aseguró que no haría declaraciones denostativas, fue Martín Ahumada Quintero, ya que en el último bloque, aunque no dio nombre de manera directa, hizo alusión que el tocar varias puertas en busca de una candidatura hablaba de falta de ética y también de la ambición de ser y no de buscar un espacio en el cual servirle a la sociedad, refiriéndose a López Rodríguez, quien en primera cuenta se había registrado por Morena y terminó en la alianza Vamos por Sinaloa.

Martín Ahumada Quintero

Morena-PAS

Desarrollo material y cultural

El candidato de Morena-PAS, Martín Ahumada Quintero, expuso que dentro de su plataforma electoral se contemplarán dos aspectos fundamentales: el desarrollo material y el cultural, refiriéndose a atraer obra pública de buena calidad, pero también buscará hacer un cambio en la actitud de la sociedad.

Detalló que al momento de traer una obra o un proyecto, será la sociedad quien estará garante de la construcción de las mismas para corroborar que son de calidad y que no haya ‘moches’; en otro punto, destacó la belleza del río Sinaloa, que en su Gobierno será uno de los detonantes para el desarrollo de Guasave, en donde edificará pequeños espacios culturales y deportivos, que con el tiempo se convertirán en un gran desarrollo turístico.

Y siguiendo en el tema del turismo, el doctor dijo que unirá las dos márgenes del río, desde Boca del Río hasta Navachiste; además de explotar otros aspectos que permitan el desarrollo de Guasave.

En su última participación, Ahumada Quintero, quien a pesar de que al inicio de su campaña aseguró que no realizaría declaraciones denostativas, enfatizó que el hecho de tocar varias puertas siguiendo una candidatura habla de falta de ética y de ambición, refiriéndose a Jesús López Rodríguez.

“Quiero decirles que, en la búsqueda de la candidatura, quienes me promovieron y yo mismo solo tocamos una puerta, esa o ninguna, porque no se puede ser candidato a cualquier costo o de cualquier partido, tocar la puerta de todos los partidos siguiendo una candidatura nos habla de poca ética y falta de respeto al ciudadano, nos muestra una persona que ha sido rebasada por la ambición de ser, no al hombre en búsqueda del espacio desde donde poder servir. La congruencia identifica a los hombres con honorabilidad y da credibilidad y valor a su palabra, la coherencia en la vida diaria, en la actividad política y en el servicio público retrata la calidad del ser humano, es, en otras palabras, que lo que se diga se corresponda con lo que se haga, congruencia”.

Martín Ahumada Quintero, candidato de Morena-PAS a la alcaldía de Guasave. Foto: Debate

Rosario Antonio Ramírez

Partido Encuentro Solidario (PES)

"Haremos una clínica y acabaremos con los basurones"

El candidato a la alcaldía de Guasave por el Partido Encuentro Solidario, Rosario Antonio Ramírez, señaló durante el debate que organizó el IEES que construirá un hospital totalmente gratuito para los guasavenses, además de que acabará con los basurones clandestinos.

Aseguró que, llegando al Ayuntamiento, su Gobierno será de puertas abiertas para recibir a los guasavenses, y lo hará en la planta baja, no en la alta, como sucede actualmente.

“Voy a construir una clínica completamente gratis para los guasavenses y enviarles el medicamento completamente gratis hasta su casa, y tendremos una ambulancia para que lleve a la persona donde necesite”, expresó.

Señaló que ya es tiempo de que los servicios básicos estén al alcance de todos, para que cualquier persona pueda tener los servicios de salud básicos a su disposición. “Ya es tiempo de que tengan los servicios básicos de salud a su alcance”, destacó el candidato del PES a la alcaldía.

En el debate que organizó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Rosario Antonio Ramírez, le respondió al candidato Chuy López, atacándolo sobre por su trayectoria.

“Tienes un buen historial en tu currículum, pero no todo es verdad, hablaste sobre el puente de Cortines, vergüenza debería de darte porque lo acaban de terminar. Según tú, bajaste el presupuesto, y mira tanto tiempo arrumbado. Lo acabamos de inaugurar prácticamente este año, sobre el puente del río Sinaloa, qué pena ajena esa calidad de puente, todo boludo; por cierto, no creo que vaya a durar mucho, tú lo bajaste y lo acaban de terminar y luego hablas de obras inconclusas”.

Rosario Antonio Ramírez, candidato del PES a la alcaldía de Guasave. Foto: Debate

Julio Cervantes Camacho

Redes Sociales Progresistas (RSP)

Muchas críticas, pocas propuestas

Julio Cervantes Camacho, candidato del partido Redes Sociales Progresistas, utilizó los tres minutos en los que debía de explicar sus propuestas, en cuestionar lo que los demás candidatos han hecho por Guasave como para merecerse el voto, detallando que deben ser cosas en las que hayan invertido su esfuerzo y dinero propio.

Cervantes Camacho incluyó entre sus declaraciones que tanto la alcaldesa con licencia, Aurelia Leal, así como los dos doctores que hoy están participando en la contienda electoral, ‘volaron’ en busca de candidaturas, sin importarles lo que tanto promovían desde los Consejos de Salud ante la pandemia que se vive.

El tiempo en cada una de las réplicas, también se lo tomó para hacer señalamientos en contra de los candidatos de Morena-PAS y de la alianza PRI-PAN-PRD, incluso contra Aurelia Leal López, de quien dijo abandonó a Guasave por irse tras una plurinominal.

El candidato del partido Redes Sociales Progresistas hizo énfasis que desde hace mucho tiempo luchó para lograr el descuento para estudiantes en el transporte público; mencionó también su lucha contra las tarifas eléctricas, haciendo también mención de que hace poco realizó un plantón ayudando a decenas de usuarios a los que se les cobraba una multa impagable; destacó también que ha recorrido 400 pueblos y colonias con un show de payasos para brindar alegría a chicos y grandes.

Al finalizar, en su última intervención, Cervantes Camacho señaló que Ahumada Quintero no tiene congruencia como dice; al Comunicador le reprochó que colocara a los guasavenses un mote nada halagador y reiteró que el espíritu de lucha se trae en la sangre, por eso él ha encabezado muchas luchas sociales.

Julio Cervantes Camacho, candidato de RSP a la alcaldía de Guasave. Foto: Debate

Yamira López Acosta

Movimiento Ciudadano

Servicios públicos y el sector de salud

La candidata a la alcaldía de Guasave, Yamira López Acosta, aseguró en el debate del IEES que una de sus prioridades será el atender los servicios públicos, el sector de salud y obras que han quedado inconclusas, como el dren San Joachín.

Expresó que realizará la ampliación del bulevar Millán con la finalidad de favorecer a las colonias cercanas a esa vialidad, como son la Makarenko, la 18 de Marzo y El Tecomate.

Aseguró que una de las obras que han quedado olvidadas en la ciudad de Guasave es el dren San Joachín, por lo tanto se le dará seguimiento para culminar con dicha obra.

“Le daré seguimiento a la terminación de la obra del dren San Joachín, que durante muchos años se han olvidado y nomás se han echado la bolita unos a otros y no lo acaban”, destacó la candidata a la alcaldía.

Atenderé al sector de la salud, equiparé el Hospital General para que los doctores puedan seguir con su labor con todos los recursos necesarios y llevar a las comunidades la construcción de dispensarios médicos de 24 horas con medicina gratuita”, explicó.

La candidata señaló que su gobierno será incluyente, con la intención de mantener las puertas abiertas a todos los ciudadanos guasavenses, para atender al pueblo y sus necesidades, como los servicios públicos, los cuales en algunas comunidades han sido olvidados.

“Para atender al pueblo, atenderemos el rezago de todos los sectores productivos y servicios públicos de nuestro municipio, el cual se ha tenido olvidado durante muchos años, tomaremos en cuenta a todos los ciudadanos, invitando a participar en forma constante a través de la participación ciudadana”.

Yamira López Acosta, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guasave. Foto: Debate

Karen Lizeth Soto Sandoval

Fuerza por México

Siete ejes indispensables en su Gobierno

Karen Lizeth Soto Sandoval señaló que, de llegar al Gobierno municipal, su plataforma consta de siete ejes fundamentales, entre ellos el fortalecer y desarrollar en defensa de la cultura patrimonial de los pueblos originarios, erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres, mejorar las condiciones de las instituciones de salud, en donde recalcó que es importante primeramente abastecer y equipar las instituciones que ya existen y no prometer construir más cuando las que se tienen están en pésimas condiciones.

La candidata de Fuerza por México añadió que atenderá el tema del bienestar social, educación de calidad y también la modernización incluyente del municipio y el desarrollo sostenible, en donde se promoverá en el municipio espacios de inversión y crecimiento para reducir la pobreza; recalcó que combatirá la corrupción y que buscará la ética pública.

Para finalizar el primer bloque, la candidata hizo énfasis en el rezago que tiene el municipio, pese a que tiene todo para crecer, y cuestionó el porqué los anteriores Gobiernos no invirtieron y solo se llenaron el bolsillo. Y llamó a los guasavenses a unirse para garantizar el crecimiento del municipio.

En el último bloque, Soto Sandoval cuestionó a los guasavenses si votarían de nuevo por un diputado que aprobó el gasolinazo; también le dijo a Ahumada Quintero que representaba a un partido que no ha hecho nada por el municipio y pidió a los guasavenses que salieran a ejercer su voto libre.

“No te dejes engañar, este 6 de junio sal a ejercer la democracia, vota libre, no dejes que te compren tu voto porque estarían comprando tu silencio, alza la voz, unamos la fuerza para que este Guasave salga. Ya es momento de un verdadero cambio para Guasave”.

Karen Lizeth Soto Sandoval, candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Guasave. Foto: Debate

Jesús Antonio López

PRI-PAN-PRD (Va por Sinaloa)

"Reactivaré la economía y generaré empleos"

El candidato a la alcaldía por PRI-PRD-PAN aseguró, dentro de sus propuestas en el debate del IEES, que los efectos de la pandemia han sido muy fuertes en la economía local, por lo que desde su Gobierno trabajará para reactivar los empleos de una manera más acelerada y dinámica.

Jesús Antonio López Rodríguez señaló que darán incentivos para traer inversión directa en Guasave, tendrán nuevas empresas para generar más empleos para todos los guasavenses que se quedaron sin trabajo debido a la pandemia y así poder mejorar la economía del municipio.

“Somos un municipio amigo de la inversión, daremos facilidades y tendremos incentivos para crear inversión directa. En Guasave tendremos todo lo que se establezca, nuevas empresas y nuevos comercios, generando así más empleos. La economía crece cuando crece el turismo, para ello trabajaremos en un gran proyecto para conectar las playas de Las Glorias y Bellavista, lo que potenciará el desarrollo y el empleo de nuestra región costera”, finalizó.

El candidato a la alcaldía de Guasave comentó que no tiene nada que esconder, aseguró que es un candidato transparente, que junto a los guasavenses creará una ruta económica para reactivar la economía de Guasave, ya que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

“Brindaré lo mejor de mi persona y juntos construir una ruta para el crecimiento económico guasavenses. Son miles de guasavenses los que han decidido ya por la opción al doctor Chuy López, debemos de ser cuidadoso, no porque ya ganamos la campaña, ya vamos a ganar las elecciones, no, debemos de ir a votar el 6 de junio, a ejercer este derecho tan importante, vota de manera libre”.

Jesús Antonio López, candidato de PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Gusave. Foto: Debate