Atención especial en tres sindicaturas durante comicios

La seguridad durante el día de las elecciones este 1 de julio está garantizada en todo el municipio, aseguró el director de la Policía Municipal.

A pesar de que la corporación no tuvo reportes de alteración del orden, se tienen detectadas algunas zonas en donde se pondrá especial atención para tener una absoluta cobertura.

El operativo

El director de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Martínez Catana, informó que ya se tiene determinada la forma en la que se laborará el día de las elecciones para garantizarle seguridad al ciudadano.

“Tenemos contemplado estar muy cerca de las casillas electorales para estar muy al pendiente y que no vaya a surgir ninguna alteración del orden, que esperemos que no pase nada. Hemos contemplado ya la seguridad absoluta para todos los asistentes a las votaciones”, señaló el director.

Martínez Catana detalló que todos los elementos estarán distribuidos de manera estratégica para que en caso de registrarse algún hecho se pueda actuar completamente a tiempo.

“Los elementos estarán divididos y muy bien coordinados en todo el municipio para que ese día no se vaya a salir de control y poder actuar también, en caso de registrarse algún incidente de forma oportuna.”

Mayor vigilancia

El director de la corporación explicó que con base en la experiencia que ya se tiene con los otros comicios, ese día no se registran alteraciones mayores, sin embargo, como medidas preventivas, se han detectado algunas zonas en las que se pondrá mayor atención.

“Ahorita no tenemos lugares específicos, pues basados en la experiencia de los comicios anteriores pues no se ha registrado alteración del orden, sin embargo sí hemos considerado algunas zonas como por ejemplo las sindicaturas más grandes como Cortines, Juan José Ríos y El Burrión, en donde se tendrá más atención, pero sin descuidar la vigilancia en los otros sectores”, manifestó.

Martínez Catana hizo el llamado a la ciudadanía a comportarse con responsabilidad este 1 de julio.

“El llamado a la ciudadanía es que salgan a emitir su voto con responsabilidad y con la confianza de que la seguridad está garantizada ese día para que todos cumplan con emitir el voto”, aseguró.