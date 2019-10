Atlas se hizo con base en las necesidades de Guasave: Leyson

Guasave, Sinaloa.- Ante las declaraciones que hiciera el regidor Reynaldo Castro Angulo, sobre que el Atlas de Riesgo realizado en la administración de Armando Leyson Castro es una copia del de Pachuca, el exalcalde aseguró que dicho estudio se realizó con base en las grandes necesidades que existen en el municipio y que el proceso no fue corto.

Leyson Castro dijo desconocer el porqué después de cinco años salen a relucir estos señalamientos, pero recalcó que quien esté al frente de la administración en su momento tiene la responsabilidad de atender lo que se presenta.

En la pasada sesión de cabildo, el regidor Reynaldo Castro Angulo señaló que el Atlas de Riesgo elaborado en la administración de Armando Leyson era ‘patito’ y señaló que ya se estaba trabajando en el seguimiento que se le dará al asunto.

Al ser cuestionado sobre si el Atlas de Riesgo sí fue copiado de Pachuca, el exalcalde Armando Leyson Castro señaló estar seguro de que se trabajó con base en las necesidades del municipio.

“Yo estoy totalmente seguro y convencido de que la gente responsable del área en donde se hizo ese estudio, debió haber checado las condiciones en las que se hizo y sobre todo que estuviera muy apegado a las necesidades de Guasave y no de Pachuca como se dice ahí.”

Enfatizó que es muy extraña la manera en la que se sacó a relucir dichos señalamientos.

Me extraña mucho de veras que a la vuelta de cinco años en donde esto se ejecutó haya resultado esta circunstancia que se comenta, la cual no la comparto, la respeto, pero en verdad creo yo que ya pasó mucho tiempo en ese sentido.”

Leyson Castro comentó que aunque no recuerda el nombre de la empresa encargada de realizar el atlas, sí estuvieron en el municipio en repetidas ocasiones realizando los estudios necesarios para enfocarse en las necesidades que tenía Guasave en ese tiempo.

Uno como alcalde no puede estar en todo, yo creo que estuvimos nosotros presentes, yo recuerdo muy bien cuando se ejecutó y a mí no me queda la menor duda de que fue con base en las grandes necesidades del municipio y no de Pachuca; se hicieron los levantamientos respectivos, no recuerdo yo la empresa que fue la ejecutora del atlas, pero sí vinieron aquí varias veces, yo los recibí cuando se autorizó y se llevó su tiempo el estudio y logró complementarse.”