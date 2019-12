Atraso en liquidación genera intereses a jubilados

Guasave, Sinaloa.- Los 10 trabajadores jubilados que han estado buscando la liquidación por parte de las autoridades del municipio tendrán que recibir también un recurso que corresponde a intereses generados, ya que así está establecido en el contrato colectivo de trabajo que los ampara.

Cuestionado sobre el encuentro que el grupo de trabajadores sostuvo ayer en la mañana con el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, el líder del Stashag, Alejandro Pimentel Medina, dijo que lo delicado de esta situación es que el contrato colectivo de trabajo establece dicho candado, mismo que se incluyó con el fin de que una vez cumplido el tipo de servicio a los trabajadores se les tramitara de manera inmediata su liquidación.

“Esta cláusula del contrato establece que seis meses antes de que cumplas tus años de servicio puedes solicitar la jubilación para que se vaya tomando en cuenta, que vayas haciendo un ahorro, que lo vayan metiendo en un presupuesto, en algo, y pues son las mismas, de hecho tiene una sanción que se había tomado por acuerdo de las partes, tanto Ayuntamiento como Sindicato”, expuso.

De que si se llega la fecha y se pasa el tiempo iba generar un interés a como estuviera el interés en el banco y pues uno lo hace con la intención de que se cumpla en tiempo y forma y poniendo candados de que esto se resuelva como debe de ser pero no llega, yo no sé por qué no se puede cumplir en tiempo y forma los compromisos o los derechos de los trabajadores.”