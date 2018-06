Aulas de medios están de adorno por falta de equipo de cómputo

Guasave, Sinaloa.- Las herramientas tecnológicas se han convertido en algo indispensable en los programas escolares, sin embargo, existen planteles que a pesar de tener un aula de medios no cuentan ni con computadoras.

El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán informó que están por realizarse una evaluación en los planteles que requieren equipos para crear un proyecto con el que se beneficie a los estudiantes.

Necesidad

El director de la escuela primaria Carmen Serdán, Óscar Antonio Durán Aguilar, denunció la necesidad de renovar por completo el equipo de cómputo que se tiene en el plantel, pues son máquinas que desde hace muchos años quedaron obsoletas.

“De nada nos sirve tener aula de medios si el equipo de cómputo con el que contamos desde hace muchos años no funciona, solo está ahí, acumulando polvo, además no tenemos proyector. En realidad dicha aula no está funcionando para nada” señaló Durán Aguilar.

El director de la escuela primaria asegura que dichas herramientas son vitales actualmente para el desarrollo completo de los alumnos.

Ante esta situación, David Zúñiga Villanueva, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, señaló que es la institución misma quien debe hacerse de ese tipo de equipos.

“Son los directores quienes tienen que realizar las gestiones correspondientes para equipar el aula de medios de cada plantel, cuando se les dio computadoras a las escuelas fue por medio de un programa de gobierno, no por parte de la Secretaría” señaló.

Zúñiga Villanueva aceptó que son varios los planteles que se encuentran en las mismas condiciones que la escuela Carmen Serdán, pero resalta que hay otros bien equipados por la capacidad de gestión de sus directivos.

Proyecto

Mencionó que en los días posteriores a la elección se estará realizando una evaluación en las instituciones educativas que están sin herramientas tecnológicas, para crear un proyecto y presentarlo ante las autoridades municipales para así tratar de conseguir recursos que les permita equipar a las escuelas y los estudiantes tengan a la mano lo necesario para desarrollar sus estudios.

“Elaboraremos un proyecto que permita beneficiar a las escuelas que aún no cuentan con equipo de cómputo para presentárselo al alcalde Víctor Espinoza, pero tendría que ser posterior a las elecciones” finalizó diciendo.