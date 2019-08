Aumenta 30 por ciento reportes por enjambres

Guasave, Sinaloa.- Tras las recientes lluvias registradas, los reportes por la presencia de enjambres de abejas han incrementado hasta un 30 por ciento, indicó el director del Instituto Municipal de Protección Civil.

Ante el incremento y las distancias entre cada reporte no se dan abasto para las atenciones, por lo que Protección Civil de Ahome está cubriendo la zona de Juan José Ríos.

El aumento

Francisco Guadalupe Soto Sánchez, director del Instituto Municipal de Protección Civil, informó que tras las lluvias, los reportes por enjambres de abejas suelen incrementar hasta en un 30 por ciento, por lo que las atenciones están saturando las labores y en ocasiones no alcanzan a darle solución a todos los reportes diarios.

La verdad es que sí se han incrementado los reportes, todavía más cuando recién pasan las lluvias, yo creo que como un 30 por ciento es el aumento en los reportes.”

Soto Sánchez detalló que no se dan abasto y en muchas ocasiones no pueden darle atención a todos los reportes recibidos en el día, por lo que Protección Civil de Ahome los está apoyando en Juan José Ríos.

“Son más de 10 reportes por día, incluso hasta 15, es imposible para nosotros atender todos en el mismo día, y peor aún, que muchas veces son sitios que quedan a mucha distancia de diferencia; Protección Civil Ahome nos está apoyando con los reportes de Juan José Ríos, para que nosotros no tengamos que movilizarnos hasta allá y podamos así atender las denuncias cercanas con mayor rapidez.”

El funcionario explicó que los reportes se reciben casi de manera equitativa en la ciudad como en las comunidades.

El llamado

El director de Protección Civil destacó la importancia de que la ciudadanía reporte la presencia del enjambre sin intentar ninguna acción para retirarlo.

“Hay que avisar inmediatamente, en sí hay veces que se mueven los enjambres, van y emigran de una parte a otra y se aglomeran, y ahí es cuando muchas veces la gente se alarma y las quieren espantar, y no es recomendable, es mejor dejar que se aglomeren para que sea más fácil el trabajo de retirarlas; no es recomendable que se utilice humo o jabón, porque lo que hacen es ‘torearlas’, y cuando ya no hallan qué hacer es cuando nos hablan, entonces lo recomendable es que nos hablen antes de hacer cualquier cosa.”

En caso de detectar en su colonia o comunidad la presencia de algún enjambre, puede reportarlo al número 687 182 38 70, en donde de inmediato se atenderá su denuncia.