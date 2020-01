Aumenta el corte y la exportación de hortalizas

Guasave, Sinaloa.- Enfrentando algunos conflictos co-mo revisiones en la frontera, este año se ha incrementado la exportación de hortalizas desde esta zona al vecino país del norte.

De acuerdo con datos del departamento de Estadísticas y Estudios Económicos de la AARSP, en lo que va de la presente zafra hortícola se ha observado un aumento del 46 por ciento en las exportaciones, sumando a la fecha ocho mil 685 toneladas enviadas.

Ocupación. El corte de las diversas legumbres trae consigo un incremento en la contratación de mano de obra.

Exportaciones

Hypatia García López, jefe de dicho departamento, detalló que para estas fechas en el 2019 solamente se habían exportado 5 mil 950 toneladas de los diferentes productos, situación que cambió al tener dos mil 735 toneladas más en este ciclo 2019-2020.

A la fecha tenemos un 46 por ciento de incremento en las exportaciones en relación con la temporada anterior. Actualmente las exportaciones suman 8 mil 685 toneladas, siendo lo más fuerte en tomate, con poco más de 4 mil toneladas enviadas”, explicó.

Situación

Detalló que de chile Bell se han entregado permisos para exportar 2 mil 370 toneladas, de pepino, 880 toneladas; de ejote, 650, de chiles picosos, 350 toneladas, productos principales.

Comentó que ha habido situaciones que los productores han tenido que sortear, como las rigurosas revisiones.

“Hay revisiones que se están haciendo en la frontera por efectos de un virus, también les estaban revisando las tarimas en donde van estribados los tomates, pero a nosotros en lo particular no nos han comentado nada los productores, igual y los que se han retenido no eran de aquí”, expresó.

Eso incluso se anunció desde principios de la temporada, de la presencia de un virus y que iba haber revisiones exhaustivas; es un virus y para prevenir ellos que se introduzca mercancía infectada hacen esas revisiones y la revisión de las estribas también va en relación con lo mismo, que incluso estas puedan estar infectadas y para eso se están revisando”.

Plazos. Se espera que durante febrero y marzo se mantenga la actividad de cortes y con ello fuentes de empleo en esta zona.

Revisiones

Comentó que las empresas agrícolas ya estaban enviando su producto a la frontera norte cuando se detectó este problema y es lo que han estado enfrentando los productores en general.

García López dijo que a la fecha ya está más avanzada la etapa de cortes de los diferentes productos y que de acuerdo con los datos que les han proporcionado estos mantienen buenos precios en el mercado.