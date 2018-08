Aumenta incidencia de abejas africanizadas en el municipio

Guasave, Sinaloa.- Detectan africanización de abejas en el municipio, y los reportes atendidos en el Instituto Municipal de Protección Ci-vil registran un leve aumento.

Ante esto alertan a la sociedad para que no intente deshacerse de los enjambres de manera casera, pues podría representar un gran peligro para quienes estén cerca.

Incidencia

El director de Protección Civil, Mijaíl López Espinoza, informó que se están quitando hasta ocho enjambres de manera diaria en diferentes partes del municipio, principalmente en comunidades, lo que representa un leve incremento en los reportes recibidos.

“En los últimos días se ha tenido un repunte en las atenciones que hemos brindado por cuestiones de abejas, los muchachos al día de ayer atendieron al menos ocho reportes en diferentes partes del municipio”, expresó.

López Espinoza explicó que hay dos tipos de abejas, las europeas y las africanas, estas últimas han sido detectadas ya en el municipio y suelen ser mucho más agresivas que las europeas.

“Las abejas que presentan africanización atacan en masa y suelen perseguir a las personas hasta a 40 metros de distancia de donde se encuentra el panal, atacando lo que se encuentren a su paso.”

El llamado

El director del Instituto señaló que aunque es de utilidad los famosos remedios caseros para deshacerse de estos insectos no es recomendable llevarlos a cabo pues si las abejas presentan africanización se pondría en riesgo a quienes estén cerca.

“Nosotros hacemos el llamado para que recurran a nosotros, que no intenten quitar el panal por sus medios, pues podría salir contraproducente, es verdad que pudiéramos tardarnos un poco, porque priorizamos las atenciones, pero nosotros contamos con el equipo requerido”, afirmó.

Sin opción

El funcionario lamentó que tienen que eliminar a estos insectos pues no se cuentan con los medios, ni los recursos para realizar las maniobras necesarias para hacerlas más dóciles y que no representen un peligro para la ciudadanía.

“Sabemos que son insectos muy importantes para el ecosistema y de verdad no-sotros lamentamos el hecho de tener que eliminarlos, pero no podemos trasladarlos a otros sitios, pues no se tienen lugares aptos, en donde no transiten personas, además, en caso de ser africanas se tendría que meterlas en un cajón y cambiarles a la abeja reina por una europea, pero eso cuesta, y ni nosotros, ni los apicultores, contamos con el recurso, ni el tiempo para llevar a cabo esa modificación, por lo que no nos que-da mas que eliminarlas para evitar mayores riesgos.”