Aumentan infracciones tras modificación en reglamento

Guasave, Sinaloa.- A raíz de la modificación al reglamento de Tránsito en la que se señala que no se puede retener ninguna garantía a los conductores, la ciudadanía ha mostrado un ‘relajamiento’ que ha provocado que las infracciones hayan aumentado hasta un 20 por ciento.

Las principales faltas al reglamento que se están cometiendo es exceso de velocidad, transitar en sentido contrario y no respetar los altos marcados como obligatorios.

Aumento de infracciones

Tomás Olivas Rodríguez, director de Tránsito Municipal, señaló que la medida preventiva está funcionando en beneficio de los agentes, pero en los conductores ha generado cierta irresponsabilidad aumentando hasta un 20 por ciento las infracciones.

Sí se sintió un relajamiento a causa de esto en la ciudadanía. Ahorita tenemos muchos accidentes por exceso de velocidad, por andar en sentido contrario y por pasarse altos, porque de todas formas solo les harán la infracción y podrán seguir. Tenemos un 20 por ciento en aumento de infracciones”.

Olivas Rodríguez enfatizó que desde que se aplica la medida aumentó más la indisciplina o la violación del reglamento de tránsito por parte de los conductores, quienes piensan que por no retenerles las garantías no existirá pago, pero la infracción se sube a un sistema y se tiene que pagar, y de no hacerlo en tiempo y forma hay intereses. “La gente piensa que no hay infracción, pero a ellos se les entrega y se sube al sistema, entonces nosotros esperamos que acudan a pagar y de no hacerlo, obviamente hay recargos”.

El funcionario aprovechó para hacer el llamado a la ciudadanía para que tome conciencia y aporte lo que le corresponde al estar frente al volante y a respetar el reglamento.

Beneficio

En cambio, los agentes de vialidad se han visto beneficiados porque han dejado de sufrir agresiones por parte de los conductores. “Meses atrás era un lamento grande en contra de los elementos de la corporación porque quitábamos alguna garantía y el conductor decía ‘la garantía es mía’, no alegaba que lo infraccionáramos, lo que alegaba era que le quitábamos la garantía y desde esta modificación los agentes han tenido menos incidentes y agresiones.”

El director de Tránsito recalcó que los elementos siguen trabajando de manera normal, aplicando la respectiva infracción al conductor que falte al reglamento.