Aumentará 66% el costo de permisos de siembra

Guasave, Sinaloa.- La Junta Local de Sanidad Vegetal en Guasave anunció que a partir de este ciclo agrícola otoño-invierno los productores tendrán que hacer frente a un incremento de 40 pesos por hectárea en los permisos de siembra, lo que representa un 66 por ciento comparado con lo último que llegaron a pagar en el ciclo agrícola que concluyó.

Juan de Dios Santos Soto, presidente de dicho organismo, justificó que con el incremento en esta cuota buscan adquirir tecnología con la que puedan igualar las condiciones en que operan en otras juntas de sanidad del estado.

Necesidad

Como representante de esta Junta tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido y vemos tristemente que estamos retrasados en esto, creo que esto debió haber sido hace ocho años, la adquisición de un avión como lo hizo Obregón hace ocho años. En ese aspecto nos hemos retrasado”, expuso.

De igual manera mencionó que en la Junta Local se fueron dejando las salas abandonadas y que como encargado del organismo y preocupados por la salud se le debe de poner mucho empeño a la Junta de Sanidad Vegetal.

Proyecto

Con la adquisición de es-tas nuevas tecnologías la Junta se haría cargo de im-plementar una nueva cultura con la liberación de insectos benéficos con la compra de dicho avión.

Para ello, dijo, la Junta podrá hacer un diagnóstico a los productores y decir si se debe de aplicar o no con la compra de esos drones.

“Creo que debemos de brincar esa cultura que nosotros traemos, los productores aplicamos (agroquímicos) muchas veces porque ya tenemos que aplicar pero no tenemos una exactitud en la aplicación, yo digo que debemos de brincar ese escalón y bajo un diagnóstico se puede aplicar y si no se debe de aplicar pues no se aplique”, detalló.

Por otra parte mencionó que pretenden poner en marcha un laboratorio fitopatógeno para la semilla de frijol.

Déficit financiero

Aún con este incremento el representante agrícola aseguró que la Junta del municipio de Guasave sigue quedando por debajo de las otras juntas de sanidad e insistió en que este paso lo tuvieron que haber dado hace 8 o 10 años.

Anualmente la Junta lograría captar alrededor de cinco millones a seis millones de pesos, lo que les permitiría acceder a dicha modernización, según dio a conocer el presidente de la Junta, situación muy distinta a la que se tiene actualmente, pues refirió que con la cuota de 60 pesos por hectárea se tiene un déficit de dos millones 300 mil pesos.

El equipo sería adquirido en corto plazo una vez que tengan recursos para dar un primer enganche para el avión que será comprado en Kansas City.