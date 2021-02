Aumentará a 16 el número de camiones que recogen basura en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El tema de la recolección de basura es de suma importancia en cualquier ciudad, y en el caso del municipio de Guasave se está a punto de tener su propio equipo para prestar este servicio, pues hasta el momento se cuenta con 14 unidades y están a la espera de la compra de dos más, la cual se concretaría el mes próximo, informó Mauricio López Parra.

El director de Obras Públicas señaló que es más conveniente adquirir unidades propias para la recolección de desechos, en lugar de buscar contratos millonarios con empresas especialistas en el tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Avances

El funcionario asegura que están a muy pocas unidades de contar con un equipo más completo para atender la demanda de la gente en ese aspecto.

Creo que sería un gran logro que el municipio contara con su propio relleno sanitario, con unidades particulares y su sistema de recolección correspondiente", indicó.

"Es más compromiso y es más eficiencia, ya que las empresas que vienen de fuera, la verdad es que no les importa así se tenga un contrato, no son de aquí y no les importa cumplir, uno como guasavense y como municipio, claro que estaría al pendiente de cómo vamos caminando”, mencionó.

Consideró que para cualquier administración el tema de la basura es un reto, pues es un servicio que siempre tiene que ser eficiente y la próxima administración tendrá que aplicarse también para mejorar más el servicio.

Hasta el día de hoy se cuenta con alrededor de 14 unidades y ahorita está ya la convocatoria para que en los primeros días de marzo se solicite la compra de dos unidades nuevas más para que esto venga a reforzar el sistema de recolección, comentó López Parra.

Mala cultura

Reconoció que se está muy cerca de lograr ese proyecto, pues ya se cuentan con grandes avances, y hasta el día de hoy se va por buen camino.

Leer más: Firma de pacto de civilidad entre aspirantes morenistas terminó en zipizape

“Por desgracia los basureros clandestinos han crecido, ya que a la gente muchas veces se les hace más fácil ir a tirar la basura donde sea, en lugar de esperar al recolector, es una cultura que no se ha podido erradicar, pero se ha trabajado en ello y se seguirá haciendo”, destacó el director de Obras Púbicas.