Aumento al salario solo beneficia a instituciones: Elías Muñoz

Guasave, Sinaloa.- El incremento del 20 por ciento al salario mínimo solo representa un cinco por ciento para el trabajador y el resto solo beneficia a instituciones criticó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la región.

Añadió además, que el porcentaje de empleados que ganan el salario mínimo es muy bajo.

Elías Muñoz Vega señaló que el aumento no deja de ser bueno, sin embargo, aclaró que solo beneficia a una parte mínima de los trabajadores, que son quienes aún ganan el salario mínimo.

Manifestó que para quienes tienen un salario contractual solo recibe un incremento del cinco por ciento, lo que en realidad es muy poco.

Es un incremento a los salarios mínimos que no deja de ser bueno, lo que vemos nosotros es que a los salarios contractuales no les llega más que un incremento del 5 por ciento porque el beneficio es nada más para los que ganan el mínimo, que representan en realidad una minoría, prácticamente ya no hay trabajadores que ganan el salario mínimo.”