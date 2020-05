Aún con locales cerrados, en Guasave CFE cobra recibo como si estuvieran abiertos

Sinaloa.- Jorge, nombre ficticio que a petición del denunciante se utilizará para exponer su caso, tiene dos papelerías. Este negocio familiar ha sido el sustento de los suyos durante las últimas décadas. Uno de los establecimientos se ubica en una plaza comercial, mientras que el otro en un local en el Mercado de Abastos.

La papelería de la plaza tiene casi dos meses sin operar, pues por la contingencia sanitaria llegó una orden a la gerencia del sitio de esparcimiento exigiendo el cierre de todo comercio que no estuviera dentro de lo esencial, mientras que la del Mercado opera con las condiciones de restricción.

Muy grande y nada agradable fue la sorpresa que se llevó luego de que recibiera el recibo de cobro de la Comisión Federal de Electricidad, y es que aunque el local estuvo cerrado tiene que pagar incluso más que lo que paga normalmente.

Falta de credibilidad

Para “Jorge”, con esta acción la CFE pierde toda credibilidad, pues el usuario se da cuenta de que no le están cobrando lo que consume, y lo que es peor, se desconoce bajo qué criterios están facturando.

“Me llegó lo mismo en el local que está cerrado desde hace casi dos meses y en el que se mantiene operando. Desde ahí yo estoy comparando y me doy cuenta de que esto no es algo derecho, no están actuando bien”, comenta con un dejo de frustración que es perceptible en su tono de voz.

Inexplicable aumento

A la larga lista de inconformes se suma el sector hotelero, y es que a decir de César Sánchez García, presidente de la Canaco, es particularmente de este giro de donde le han hecho llegar reclamos por los altos montos a pagar, que vienen justo ahora que van para dos meses prácticamente sin estar en operaciones.

“Hay una indignación terrible, mucho descontento y la verdad es que cualquier persona con dos dedos de frente va a entender esta molestia, porque no ven ellos lógica en que se les esté cobrando lo mismo o incluso más que en un periodo regular, cuando no están dando el servicio.”

Reconoció que hay algunos casos particulares en los que los hoteleros mantienen a algunos huéspedes, sin embargo es mínima la ocupación.

“Es muy mínimo, y te digo son huéspedes que se dedican a actividades esenciales, sean médicos, enfermeros, policías federales, gente que está fuera de casa y que se mantiene trabajando, pero aún así te puedo decir que el 90 por ciento no está haciendo uso de la energía eléctrica, al contrario tienen todas las restricciones posibles para ahorrar consumo.”

Petición

El líder camaral detalló que los afectados han pedido que a través de la cámara se gestionen prórrogas, descuentos e incluso que se reconsidere cobrar esta cantidad.

“Es que no es posible para ellos pagar esto, es ilógico si ni siquiera están trabajando, hay instituciones bancarias privadas que han tenido algunas consideraciones. Lo que piden los empresarios es que la CFE también tenga ciertas consideraciones”, expresó.

