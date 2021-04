Aún no se percibe un aumento en casos Covid-19 tras la Semana Santa en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 aseguró que tras el periodo vacacional de Semana Santa, aunque se han presentado nuevos contagios de Covid-19 en Guasave, no se ha dado un aumento que se pueda considerar como rebrote, pero sí han tenido días con hasta ocho casos positivos.

Silvia Preciado Machado señaló que se espera que no se incrementen los casos el próximo Día del Niño, ya que el año anterior se tuvo un brote importante en esa fecha por el hecho de las aglomeraciones que se presentaron en ciertos lugares para hacer compras para los infantes.

“Esperemos que este año continuemos con la responsabilidad de cuidarnos y seguir con los protocolos de sana distancia, uso de cubrebocas y el lavado constante de manos, ya que esa es la forma de prevenir contagios”, resaltó.

La funcionaria estatal comentó que no se descarta aún un posible rebrote por la Semana Santa, ya que el periodo de incubación del virus es de ocho, 14 y hasta 21 días, y tomando en cuenta que los 21 días se cumplirán la próxima semana, ya muy cerca del Día del Niño.

“Recordemos que no podemos bajar la guardia, porque si nuestros niños no están resguardados, ellos corren el riesgo de infectarse”, aseveró Silvia Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

