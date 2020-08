Aurelia Leal dice que no hay disminución de Covid en Guasave, "los enfermos no están acudiendo a hospitales"

Guasave, Sinaloa.- En Guasave no hay una real disminución de casos de Covid-19, sino que menos personas están asistiendo a los servicios de salud para atenderse, señaló la alcaldesa Aurelia Leal López.

Debido a esta situación no se puede bajar la guardia, detalló, pues dijo estar enterada de familias enteras que se han contagiado durante esta pandemia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Situación

“No vamos a bajar la guardia a pesar de las bajas que está dando la Secretaría de Salud porque tenemos datos nosotros de que hay muchos enfermos que están domiciliados, que no se atreven a ir a las clínicas, tiene desconfianza la mayoría de la ciudadanía, hay datos de muertes también en domicilios y no vamos a bajar la guardia”, expresó.

Nos vamos a reunir próximamente con el Consejo de Salud y el Consejo para Mitigar los Efectos del Covid a hacer un análisis porque la mayor parte de los casos no están estipulados estadísticamente, eso nos preocupa y nos está ocupando”.

Mencionó que por su cuenta el gobierno municipal trae personas en las comunidades tomando los datos de los que están enfermos y fuera de registro.

Valoración

Mencionó que ella ha tenido conocimiento de familias enteras que se han enfermado o parejas que han fallecido, por lo que estarán valorando la manera de reabrir las actividades económicas que continúan en receso.

“Yo creo que se tienen que reabrir porque la enfermedad llegó para quedarse y no debemos de pretender cancelar actividades. Yo creo que esto nos obliga a nuevos cambios, nuevos protocolos y a que la gente respete.”

En aumento

Leal López insistió en que en el municipio no ha bajado la incidencia de contagios de Covid-19 y que al contrario, sigue en aumento.

“Va al incremento pero la gente no lo dice, muchos no lo notan o no lo dicen por la discriminación que se está dando, porque son discriminadas familias enteras por esta enfermedad, y por muchas situaciones”, expuso.

Yo creo que debemos de aprender a vivir con esto pero también a respetar a quienes tengan esta enfermedad y a tomar medidas.”

Dijo que los casos de contagio que no son reportados a la Secretaría de Salud es en la mayor parte del municipio y que en las únicas zonas donde han detectado que no hay muchos casos es cerca de las playas, por ejemplo en Las Glorias y Boca del Río.

Sin embargo hay zonas que sí hay, vamos a El Huitussi y se están dando casos pero vamos a hacer un análisis.”

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guasave, Noticias Sinaloa

Detalló que por su parte como autoridades mantienen las acciones de entrega de cubrebocas, la distribución de gel antibacterial y sanitización, así como la inspección y el llamado al sector comercio para que implemente las medidas preventivas.

El uso obligatorio de cubrebocas ni siquiera es necesario legislarlo porque la Ley de Gobierno Municipal establece que en casos de pandemia y riesgo de la salud están obligados a cumplir con este protocolo, indicó la alcaldesa, por lo que se considera una falta al Bando de Policía y Gobierno si no lo portan.

“El artículo 28 establece que se debe atender el llamado y se está aplicando”, indicó.