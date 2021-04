Aurelia Leal impugnará el lunes ante el Teesin lista de diputados pluris en Morena

Sinaloa.- La alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, ya había advertido que si alguien se atrevía a realizarle cambios a la lista de diputados locales por la vía plurinominal de Morena, la cual se le entregó al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES) el pasado 21 de marzo y donde ella aparecía sembrada como la número uno, llevaría el caso a los tribunales; hoy sábado por la mañana fue modificada la citada relación, dejándola sin ningún lugar, por lo que el próximo lunes interpondrá una demanda ante el Teesin por ese motivo.

“Aún no se me ha notificado nada a mí, pero ya anda una lista por ahí circulando donde aparece la maestra Gloria Urías Vega al frente, dejándonos a nosotros fuera, pero si he decidido irme por la vía legal, no es porque ambicione ser diputada, sino más bien porque no estoy de acuerdo en que se cometa un abuso con mis derechos políticos”, resaltó.

Asentó que el haber elegido este camino, es porque no está dispuesta a que se atropellen sus derechos constitucionales, y no porque esté obsesionada con obtener un cargo público.

“Como mujer y como abogada reclamo la observancia de la legalidad electoral, ya que no solo es un asunto de leyes, también es un asunto de ética de los actores políticos involucrados”, aseguró.

Confió en que por el bien de todos este asunto se resuelva conforme a derecho y observando los principios de la Cuarta Transformación, como son el no robar, no mentir y no traicionar.

Leal López destaca que emprenderá esta lucha por dignidad y porque la anima el espíritu de progreso que el municipio de Guasave y su gente merece, y que no va claudicar en este propósito.