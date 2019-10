Aurelia Leal presenta primer informe de labores

Guasave, Sinaloa.- Acasi un año de haber iniciado su gestión como presidenta municipal de Guasave, Aurelia Leal López hizo entrega de su primer informe de labores a los regidores y al síndico procurador en sesión de cabildo. Más tarde lo hizo público en el repleto auditorio del Centro Cultural.

La mandataria municipal destacó que ha sido un año de logros y nuevos co-mienzos, pero sobre todo de lucha constante por redirigir el rumbo del municipio y llegar a quienes más lo necesitan.

Leal López mencionó que su gobierno inició en condiciones de suma precariedad, sin recursos económicos, servicios colapsados, amenazas sindicales, paros en servicios como la recolección de basura y una deuda asfixiante, mismos que vio con desafío y colocando en ellos los tres principios a los que los convoca la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar.

Logros

Destacó que en su administración han aplicado 95 millones 800 mil pesos en drenajes, alcantarillado y agua potable, y 41 millones de pesos en obras vinculadas a urbanización, salud, vivienda, educación y desarrollo institucional.

Pese a la situación financiera que recibió su gobierno, en este primer año de gestiones han disminuido en 130 millones de pesos la deuda del municipio.

Obras

“Retomamos y le dimos la importancia que tiene la terminación del puente del río Sinaloa, ahí mismo rindieron fruto nuestras gestiones ante autoridades federales para limpiar y dragar el cauce del río con lo cual se apaga un foco rojo en materia de prevención de inundaciones y ofrecer un espacio de esparcimiento; estas dos obras superan los 130 millones de pesos”, expuso.

Diseñamos e iniciamos la construcción del centro de convivencia familiar en la antigua toma del agua potable que se quería vender en la administración pasada; asimismo le dimos seguimiento a una gestión para la inversión de la carretera a Las Glorias que va llegar hasta nuestra playa, se la pedimos al señor gobernador y van las etapas muy avanzadas”.

Labores

Se están rehabilitando las lozas del bulevar Juan S. Millán, invirtiendo 2 millones 800 mil pesos; obra que ponían en riesgo a la población por la formación de socavones. De igual manera se ha dado seguimiento al dren San Joachín, realizándose nueve etapas para lo cual suman siete, gracias a los apoyos de Capufe.

En materia educativa mencionó que se ha brindado alimento de calidad a más de 11 mil niños de 180 escuelas en un total de 422 mil desayunos que han servido para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; en este mismo rubro de asistencia social dijo que han repartido 31 mil 200 despensas a más de 5 mil familias.

En el tema de deportes mencionó que han destinado 20 millones de pesos y recalcó el logro que con el apoyo del gobierno federal y del estado ahora goza con el retorno del equipo Algodoneros a la Liga Mexicana del Pacífico.