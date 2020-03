Autobuses en Guasave podrían suspender corridas por poca afluencia

Sinaloa.- Debido a la poca afluencia que se registra en las centrales de autobuses por la contingencia del COVID-19, algunas de las líneas están analizando la posibilidad de suspender las corridas al menos durante un par de días, o bien alternarse los días para que las pérdidas no sean tan fuertes para todos.

El gerente de una de esas líneas de autobuses que se están viendo afectadas señaló que están efectuando solo una corrida al día, lo que no les es para nada redituable.

Crisis

Elías López Sánchez, gerente de una línea de autobuses ubicada sobre el bulevar Central, informó que desde hace siete días, aproximadamente, la afluencia de personas ha bajado más de un 80 por ciento, lo que es preocupante por las pérdidas que les está generando.

“Tenemos aproximadamente como siete días para acá que hay muy pocas personas viajando en las centrales de autobuses, la verdad es que no hay casi nadie y eso nos está obligando a que solo efectuemos una corrida, porque no nos es redituable hacer más si solo va un pasajero o dos; la gente no está viajando a ningún lado por todo esto de la pandemia del COVID-19 y nos estamos viendo muy afectados”.

López Sánchez explicó que las autoridades de Salud les dieron indicaciones sobre las medidas preventivas que deben utilizar y aunque se están respetando al pie de la letra, no se tiene pasaje suficiente como para seguir con una rutina regular.

“Nos pidieron que no utilizáramos todos los asientos, solo habilitamos uno sí y otro no, desinfectamos y usamos todas las medidas que nos señalaron, pero el problema es que no hay gente; aun si metiéramos a 20 personas, que es la mitad de la capacidad, no nos salen los gastos, pues aunque bajó el precio del diésel, no solo es eso, también después de tres viajes hay que cambiar llantas y está el mantenimiento”.

Análisis

López Sánchez detalló que ante la situación crítica por la que están pasando todas las líneas de autobuses, se encuentran en constante comunicación para analizar las opciones y las medidas que pueden implementar para evitar que las pérdidas sean más fuertes.

“Se están buscando opciones para la dinámica de trabajo entre todos, para que las pérdidas no sean más todavía de las que ya tenemos en esta primera semana, pero aún no se han tomado los acuerdos al respecto, apenas se están analizando las opciones que se han planteado”.

Explicó que posiblemente, de seguir en las mismas condiciones, tengan que suspender el servicio al menos en un par de días, o bien, turnarse los días entre líneas para que la corrida les sea redituable.

“Yo creo que mañana (hoy) se estará definiendo cómo estaremos trabajando, aunque nosotros estamos a la espera de que nos indiquen si vamos a parar un par de días por como está la afluencia, esa es una posibilidad, pero igual también se está analizando la posibilidad de que un día trabajemos nosotros nada más, al día siguiente otra línea y así sucesivamente las demás, para que sean corridas más completas y nos sea redituable”.