Autorizan dos ingenierías y una maestría para el Tecnológico superior de Guasave

En el marco del inicio del ciclo escolar 2022-2023 en el Instituto Tecnológico Superior de Guasave (ITSG), se dio a conocer que para el próximo año se abrirán nuevas ingenierías en mecatrónica y bioquímica, así lo reveló José Lorenzo Meza García.

El director de la institución educativa indicó que también se abrirá la maestría en Desarrollo Regional y Tecnología, destacando que las nuevas carreras y posgrado ya ha sido dictaminada por Coepes y solo están a la espera de someterla a la junta directiva, sin embargo esto es solo un protocolo.

Objetivo

Señaló que el objetivo de incluir nuevas carreras es aumentar la matrícula en ingenierías, pese a que en la región no haya campo laboral para todos.

Ante esto indicó que en el Instituto tienen un porcentaje alto de egresados, aunque reconoció que hay una serie de descontentos, pues no encuentran trabajo en esta región.

“El número de estudiantes egresados sí es alto, sin embargo, muchos quedan un poquito deprimidos porque no encuentran trabajo en Guasave, y yo les he dicho en mis discursos, no los estamos preparando para que se pongan a trabajar en Guasave, los estamos preparando para que estén bien certificados para trabajar en el mundo”, puntualizó.

Mencionó que por ello es importante que aprendan un segundo idioma, como el inglés, por lo que también adelantó que el ITSG tendrá una vinculación donde se pagará un servicio internacional de certificaciones para brindar mayores oportunidades de empleo para los estudiantes, una vez que egresen.

“Le vamos a pedir al alumno que se certifique en un área que a él le interese, que sea egresado del Tecnológico, que tenga su título, pero que tenga una certificación internacional en un rubro que a él le interese, incluso para los maestros”, detalló.

Y es que reveló que con esto se busca que los alumnos y los docentes tengan una mejor preparación.

Nuevos proyectos

Meza García aseguró que es la ingeniería de innovación agrícola la que abarca el mayor porcentaje de la matrícula, mientras que la Ingeniería en Alimentos ha disminuido considerablemente.

Aseveró que en un futuro de aproximadamente dos años buscan también posicionar la ingeniería biomédica, la cual en un estudio que han estado realizando tiene un 70 por ciento de aceptación.

”De aquí a un lapso de dos años más vamos a abrir biomédica. Es una carrera como ingeniería que se requiere mucho, ya que hay licenciaturas en biomédica, pero el rubro y la acción es diferente, pues la cuestión de equipo y mantenimiento es una cosa, y otra es la ciencia”, detalló.

Reconoció que para aterrizar este proyecto necesitan tiempos completos para poder tener un mayor número de maestros trabajando.