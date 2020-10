Avala Canacintra decisión de abrir playas y sitios de recreo en Guasave

Guasave.- Los kilómetros de playa que tiene el municipio de Guasave, Sinaloa, son suficientes para que no haya aglomeraciones, esto si los visitantes se organizan y colaboran para no infringir las normas de prevención del covid-19, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Guasave.

Al ser cuestionado respecto a su postura como líder camaral en cuanto a la decisión tomada por el Consejo de Salud, el Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19 en Guasave y autoridades municipales, al abrir las playas y sitios de recreo como el malecón, indicó que avalan la resolución.

"Creo que esta decisión es algo que ya no se podía seguir alargando más, es cierto que aún no podemos confiarnos y que debemos ser muy conscientes de que el virus no se ha ido, pero tanto por salud mental, de aquellos que han seguido al pie de la letra la cuarentena, así como por cuestiones económicas es que se debe de buscar encajar, en esto que se ha llamado nueva normalidad."

Criterio

Orozco Luque realizó un llamado a los ciudadanos para que eviten que por situaciones bochornosas como las que sucedieron en julio, cuando los visitantes se aglomeraron en Las Glorias, se cierren de nueva cuenta los sitios de recreo.

"Hay que ser inteligentes y hay que tener empatía tanto con la población en riesgo que pudiera haber en casa, trabajo y a quienes podemos afectar con nuestras acciones, también hay que ser empáticos con el personal médico que labora en hospitales, quienes han tenido mucho trabajo, han sufrido pérdidas y viven momentos de mucha tensión, por eso te comento no se trata de querer volver a visitar estos sitios y convivir entre muchas personas."