Avanza arriba del 50% la primera etapa del Centro de Convivencia

Guasave, Sinaloa.- Arriba del 50 por ciento es el avance que se tiene en la primera etapa del Centro de Convivencia Familiar con una inversión de siete millones de pesos, el cual se construye en un terreno que pertenecía a la toma de agua de Jumapag.

El director de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, dijo que tiene un significativo avance y que esperan el próximo mes concluir la primera etapa para iniciar gestiones para la segunda, con el fin de concluir este 2020 la obra que es con recursos del gobierno del estado.

Ubicación

El espacio de esparcimiento familiar se construye por la calle Moctezuma No. 104, en la colonia Centro de Guasave, entre la calle Hernando de Villafañe y el malecón María del Rosario. López Parra mencionó que se tuvieron que demoler algunas áreas para iniciar la construcción para garantizar seguridad en la obra.

El centro de convivencia se está trabajando, va en su primera etapa, va arriba del 50 por ciento, es una obra que tiene más lentitud porque se tuvo que demoler lo que había, tumbar, limpiar, se enfocó más que nada en delimitar todo el espacio que será el centro de convivencia.”

Áreas

Aclaró que sobre todo por el lado de la calle Villafañe y Malecón se está reforzando con muros de contención porque estaba muy por encima, y eso no garantizaba una buena seguridad para el uso del espacio, sobre todo de esa esquina. Va muy avanzado.

En esta primera etapa se inició con la construcción del área de los sanitarios, un área de un teatro, restaurante, accesos de entrada y salidas, mientras que la segunda etapa incluye el área de alberca.

Creemos nosotros que ahora en enero podremos tener ya lista la primera etapa y empezar a gestionar para la segunda y la intención es poder inaugurar el centro en el 2020.”

Territorio

Aun cuando el director de Obras y Servicios Públicos había dado a conocer que para diciembre se estaría listo el Centro de Convivencia, el cual contempla un territorio de 3 mil 162.552 metros cuadrados, esto no fue posible debido a cambios de mejora en la construcción, y aunque ha declarado que la intención es que sea el próximo año cuando se concluya, no afirmó que pudiera estar abierto al público porque hay que esperar la fluidez del recurso al tratarse de una obra que no depende del municipio sino del estado.

Un proyecto que de concluirse y ponerse a funcionar daría una alternativa a las familias guasavenses para que acudan a un lugar de sano esparcimiento, ya que se pretende que sea para toda la familia, con presentaciones culturales y convivencias sanas.