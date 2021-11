Avanza en un 52% la vacunación contra la influenza en el municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Alta demanda ha tenido la aplicación de la vacuna contra la influenza y eso ha provocado que se terminen los biológicos dosificados que se tienen para determinado periodo, sin embargo, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 aseguró que se cuenta con biológicos suficientes para atender a toda la población. Explicó que hasta el momento se tiene un avance del 52 por ciento en la meta total de vacunación en el municipio de Guasave.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, que comprende Guasave y Sinaloa municipio, informó que no se tiene desabasto del biológico, sino que debido a la alta demanda se les ha terminado antes de lo programado, pero se cuenta con biológico para surtir de nuevo. “Lo que pasa es que se distribuye conforme a las metas programadas en cada unidad de salud, y afortunadamente desde el año pasado ha habido mucha demanda, inclusive por eso se termina pronto la vacuna, porque en cuanto se enteran de que están las unidades aplicándola empiezan a buscarla”.

Preciado Machado detalló que el área de Vacunología se encarga de la distribución de las vacunas cada semana, basándose en la programación y las metas, pero se llegan a surtir hasta 20 mil dosis. “Tenemos un área de Vacunología y cada vez que se abastece de vacunas se surten hasta 20 mil dosis y se reparten en todas las unidades, pero en algunas se termina muy pronto y por lo tanto se cree que se terminó, pero está programada con base en las metas de cada unidad por semana”. La funcionaria estatal detalló que no se pueden dar todas las vacunas desde el inicio por cualquier falla en la energía eléctrica que pudiera presentarse.

Añadió que todas las unidades de Salud tienen la indicación de no negar la vacuna de la influenza a nadie. “Mientras haya se les tiene que aplicar a toda la población que lo solicite. Nosotros para el 31 de diciembre tenemos el objetivo de cumplir con la meta al 100 por ciento, pero todavía habrá vacunas en las unidades para rezagados que por alguna razón no se la pudieron aplicar, pero no hay que esperarnos hasta el último día, hay que buscar la vacuna de manera oportuna”.

Leer más: En la Escuela Secundaria General Insurgentes de Guasave exige la destitución de su directora

Preciado Machado explicó que contrario a lo que se piensa, presentar fiebre es la única razón por la cual no podría aplicarse la vacuna, así que con gripa, tos o malestar sí se puede vacunar. “La única recomendación que hay para no aplicar la vacuna contra la influenza es que la persona tenga fiebre, si trae molestia de dolor de cabeza, gripa o malestar en general ya es a recomendación del médico, pero no está contraindicada”.